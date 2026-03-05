“Una cosa son las alianzas y otra, la vida de los partidos”

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), consideró que una cosa son las alianzas electorales y otra completamente diferente es la vida interna de los partidos, al señalar que la iniciativa de reforma electoral presentada por la Presidenta “toca de manera significativa la vida interna de los partidos”.

“Yo creo que una cosa son las alianzas electorales para temas de concordancia en el plan de trabajo en nuestras propuestas de campañas, en estrategias de campaña, en la propuesta que le hacemos a la sociedad, y otra completamente distinta es la vida interna de los partidos, y esta reforma toca de manera significativa la vida interna de los partidos”, dijo en entrevista.

Añadió que quienes defienden e impulsan la iniciativa “están conscientes de que se trata de una iniciativa diferente a los términos de la plataforma política que firmaron juntos el PT, PVEM y Morena”.

14 senadores tiene el grupo parlamentario del PVEM

Sin embargo, Ramírez Marín consideró que la discusión no implica una fractura en la coalición conformada por los tres partidos, al señalar que es distinto de las alianzas electorales.

El legislador añadió que, aunque puede haber deliberación interna, no existe una postura anticipada que obligue a votar en bloque, como tampoco ha ocurrido en otras iniciativas.

Sostuvo que el grupo parlamentario se mantiene “compacto, positivo y optimista”, y subrayó que ahora corresponde entrar de lleno al proceso legislativo. Respecto al sentido del voto, fue enfático: “El voto siempre es libre”.

Finalmente, calificó como sui géneris la reforma y evitó anticipar escenarios sobre un eventual “plan B” en caso de que no se alcancen los votos necesarios para su aprobación.