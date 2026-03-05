Ven difícil que aliados acompañen propuesta

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que el proceso legislativo será complejo debido a que los partidos aliados de la coalición, el del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), han expresado reservas sobre la propuesta de reforma electoral.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) consideró que la diferencia con estos partidos podría tratarse de un “desencuentro temporal”, aunque admitió que por ahora se percibe difícil que acompañen la reforma constitucional.

El Dato: El martes, Morena en el Senado anunció que buscará convencer “uno a uno” a los legisladores del PT y el PVEM para que acompañen la propuesta presidencial.

“Yo trataré de convencerlos de que apoyen la propuesta de la Presidenta, pero por sus expresiones de los últimos días creo que en este caso particular será difícil que nos acompañen”, comentó.

Asimismo, rechazó que Morena pretenda ofrecer cargos o posiciones políticas para sumar apoyos a la iniciativa: “No se trata de un cambalache ni de intercambio de favores; tiene que ser por convicción”.

El coordinador del grupo parlamentario aseguró que están garantizados los votos de los 253 legisladores del partido.

“Nosotros vamos a votar juntos, porque no somos un ejército de sueltos; conduce nuestro voto la sensatez, pero sobre todo principios, y apoyar a nuestra Presidenta en el ‘Decálogo por la democracia’”, dijo.

Monreal añadió que la reforma busca materializar en la Constitución una serie de compromisos planteados por la mandataria durante su campaña, entre ellos, cambios al sistema de representación proporcional, la reducción del gasto electoral y nuevas reglas para la fiscalización de recursos y el uso de tecnologías, como la inteligencia artificial en campañas.

El coordinador morenista subrayó que la propuesta no será congelada: “No vamos a evitar que se discuta en comisión ni en el pleno; vamos a concluir el proceso legislativo que corresponde a las reformas constitucionales”.

El legislador sostuvo ayer una reunión extraordinaria con las y los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios para revisar la ruta legislativa de la iniciativa presidencial de reforma electoral.

En el encuentro participaron Elías Lixa, del PAN; Ivonne Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano (MC); Reginaldo Sandoval, del PT; Carlos Puente, del PVEM; y Rubén Moreira Valdez, del PRI.

De acuerdo con Monreal Ávila, durante la reunión se analizaron los tiempos y el procedimiento que seguirá el Congreso para discutir la propuesta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Revisamos la ruta legislativa de la iniciativa presidencial sobre reforma electoral. Esperamos que la deliberación se dé en un nivel político adecuado, racional y respetuoso”, señaló al concluir la reunión.

El legislador indicó que el objetivo del encuentro es garantizar que el debate en torno a la reforma se realice dentro de los cauces institucionales y con diálogo entre las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

“Una cosa son las alianzas y otra, la vida de los partidos”

› Por Alan Gallegos

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), consideró que una cosa son las alianzas electorales y otra completamente diferente es la vida interna de los partidos, al señalar que la iniciativa de reforma electoral presentada por la Presidenta “toca de manera significativa la vida interna de los partidos”.

“Yo creo que una cosa son las alianzas electorales para temas de concordancia en el plan de trabajo en nuestras propuestas de campañas, en estrategias de campaña, en la propuesta que le hacemos a la sociedad, y otra completamente distinta es la vida interna de los partidos, y esta reforma toca de manera significativa la vida interna de los partidos”, dijo en entrevista.

Añadió que quienes defienden e impulsan la iniciativa “están conscientes de que se trata de una iniciativa diferente a los términos de la plataforma política que firmaron juntos el PT, PVEM y Morena”.

14 senadores tiene el grupo parlamentario del PVEM

Sin embargo, Ramírez Marín consideró que la discusión no implica una fractura en la coalición conformada por los tres partidos, al señalar que es distinto de las alianzas electorales.

El legislador añadió que, aunque puede haber deliberación interna, no existe una postura anticipada que obligue a votar en bloque, como tampoco ha ocurrido en otras iniciativas.

Sostuvo que el grupo parlamentario se mantiene “compacto, positivo y optimista”, y subrayó que ahora corresponde entrar de lleno al proceso legislativo. Respecto al sentido del voto, fue enfático: “El voto siempre es libre”.

Finalmente, calificó como sui géneris la reforma y evitó anticipar escenarios sobre un eventual “plan B” en caso de que no se alcancen los votos necesarios para su aprobación.