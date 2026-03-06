Autopista México-Pachuca: Cierres y desvíos de HOY 6 de marzo

La Autopista México‑Pachuca, principal corredor vial que conecta la Ciudad de México con municipios del Estado de México e Hidalgo, registra este viernes 6 de marzo condiciones mixtas en su operación, con afectaciones parciales y recomendaciones de tránsito para automovilistas y transportistas.

Para este viernes 6 de marzo, los reportes viales indican que no se registran bloqueos ni cierres oficiales sobre la autopista de cuota. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones en la circulación.

Esta autopista es una de las rutas clave para quienes viajan desde municipios del norte del Valle de México hacia la capital del país, así como para transporte de carga y transporte público que se desplaza entre diferentes zonas metropolitanas.

Tramos donde suele haber más tráfico

A pesar de que la circulación permanece abierta, hay zonas donde el tránsito suele complicarse durante gran parte del día, principalmente en los accesos y salidas cercanas a municipios como Ecatepec y Tecámac.

En estos puntos se concentran miles de vehículos en horas pico, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando trabajadores y estudiantes se trasladan hacia la Ciudad de México.

Además, la cercanía con importantes avenidas y conexiones con otras carreteras provoca que cualquier incidente menor pueda generar retrasos importantes.

Por ello, autoridades de tránsito recomiendan a los conductores manejar con precaución y mantenerse atentos a la información que se difunde a través de reportes viales y redes oficiales.

Bloqueos recientes en la zona

En días recientes sí se registraron manifestaciones y bloqueos en la carretera libre México-Pachuca, principalmente en zonas cercanas a Tecámac, lo que llegó a provocar afectaciones en los accesos hacia la autopista.

Aunque estas movilizaciones no siempre impactan directamente la autopista de cuota, sí pueden provocar congestionamiento en las entradas y salidas, lo que afecta el flujo vehicular durante varias horas.

Recomendaciones si vas a circular hoy

Si planeas utilizar la Autopista México-Pachuca este 6 de marzo, autoridades sugieren:

Consultar reportes de tránsito antes de salir de casa.

Salir con tiempo suficiente para evitar retrasos.

Manejar con precaución y respetar los límites de velocidad.

Mantenerse atento a posibles manifestaciones o incidentes.

En conclusión, la autopista México-Pachuca opera con normalidad este 6 de marzo, sin reportes confirmados de bloqueos o cierres totales hasta el momento. No obstante, debido al alto flujo vehicular que caracteriza a esta vialidad, los tiempos de traslado pueden variar a lo largo del día dependiendo del tránsito o de cualquier incidente que se registre en la zona.

MSL