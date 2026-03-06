Autopista México-Puebla: Cierres y desvíos de HOY 6 de marzo

La Autopista México‑Puebla presenta cierres parciales y desvíos en su tramo rumbo a Puebla este viernes 6 de marzo, como parte de los trabajos de construcción vinculados al proyecto del Trolebús Chalco‑Santa Martha, informaron autoridades viales.

Estas obras forman parte del plan integral de movilidad que busca conectar de manera más eficiente el oriente del Valle de México con el estado de Puebla, reduciendo tiempos de traslado en hora pico y mejorando la seguridad vial en la región.

Desde las 19:00 horas, se realizaron cierres escalonados en el kilómetro 20 de la autopista con sentido a Puebla, lo que ha obligado a los conductores a tomar desvíos por los carriles centrales, reduciendo la velocidad y alterando la fluidez vehicular en uno de los principales accesos a la zona metropolitana.

Autoridades de tránsito exhortan a los automovilistas a mantener la calma y respetar la señalización, ya que los trabajos incluyen la instalación de estructuras metálicas pesadas que requieren precaución adicional para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios.

Las obras, coordinadas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), continuarán durante la noche y madrugada, con la finalidad de instalar y asegurar las estructuras necesarias para la ampliación del corredor del proyecto del trolebús.

Esta conexión, considerada estratégica, permitirá integrar a más localidades en la red de transporte público y reducir la congestión en rutas alternas y vías urbanas que actualmente soportan tráfico intenso.

Detalles de los cierres

Horario: a partir de las 19:00 h de este viernes 6 de marzo.

Lugar: kilómetro 20 de la autopista México‑Puebla, sentido hacia Puebla.

La reducción de carriles y desvíos por los carriles centrales; se esperan congestiones y lentitud en la circulación, especialmente durante las horas nocturnas.

Informaron que los trabajos continuarán durante la noche y madrugada del sábado, con un cierre total temporal programado alrededor de la medianoche, con reapertura posterior para permitir la continuación de los trabajos.

Vías alternas sugeridas

Para minimizar retrasos, las autoridades y cuerpos de tránsito han sugerido opciones alternas para quienes transitan hacia Puebla:

Carretera Federal México‑Puebla (libre) y Calzada Ignacio Zaragoza, recomendadas para vehículos ligeros.

Avenida Texcoco, como ruta paralela para evitar los tramos más congestionados.

Anillo Periférico Oriente o Circuito Exterior Mexiquense, especialmente útil para transportes de carga o usuarios que buscan rodear la zona con afectaciones mayores.

Recomendaciones para conductores

Se exhorta a los automovilistas a tomar precauciones en sus traslados, así como tomar en cuenta las distintas alternativas:

Planear su salida con anticipación , considerando que los tiempos de traslado pueden incrementarse hasta en un 30 % durante los cierres.

Respetar señalizaciones , límites de velocidad y las indicaciones de personal vial, evitando maniobras riesgosas en zonas de desvío.

Mantenerse informados sobre actualizaciones del tráfico y cierres adicionales a través de las cuentas oficiales de CAPUFE y de las autoridades locales de tránsito.

Considerar alternar horarios de salida o regreso si es posible, para evitar coincidir con los momentos de mayor afluencia en la autopista.

Las autoridades reiteran que estas medidas son temporales y forman parte del esfuerzo por mejorar la infraestructura vial y el transporte público de la región, garantizando a largo plazo un tránsito más seguro y eficiente para todos los usuarios.

