Claudia somete a concurso su boleto para el Mundial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó que no acudirá a la inauguración del Mundial 2026 y regalará su boleto a una joven a través del concurso Representa a México en la Inauguración del Mundial.

A partir del lunes 9 de marzo y hasta el viernes 10 de abril, mujeres de 16 a 25 años que deseen participar deberán enviar un video haciendo dominadas por un minuto a la página mundialsocial.com.mx, en el apartado del concurso.

El Dato: México será uno de los tres países anfitriones del Mundial de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, y albergará partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La ganadora del boleto 00001 para la Inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 será seleccionada por un comité conformado por la árbitra internacional de futbol Katia Itzel García; la futbolista profesional Charlyn Corral Ang y la periodista deportiva, Gabriela Fernández de Lara, la primera mujer communicadora en narrar en televisión futbol de la Liga MX.

La mandataria mencionó que el próximo 11 de junio, día de la inauguración, ella estará en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se podrá apreciar el partido inaugural que se realizará dentro del territorio nacional. Además, comentó que, quien gane el concurso, no sólo la representará a ella, sino al país en esta inauguración.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

“Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar en la inauguración. ¿Por qué? Porque pienso que una joven que juega futbol es una gran representante de nuestro país. Muy poca gente va a poder ir a la inauguración, muy poca gente. Entonces, yo lo voy a ver aquí con el pueblo y una joven nos va a representar, me va a representar a mí y al pueblo de México en la inauguración”, destacó.

AJUSTE HOTELERO. Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, explicó que la FIFA no canceló habitaciones de hotel en la Ciudad de México para el evento, sino que liberó las reservas que había realizado desde hace unos meses.

La funcionaria explicó que la Federación Internacional de Futbol se previno con las reservaciones desde hace un par de años para grupos preferenciales y el plazo para confirmarlas vencía el 3 de marzo, con lo cual negó que el hecho se debiera a temores por riesgos de seguridad.

“No fue que cancelara las reservas, fue que liberó las reservaciones… Venció el plazo, es decir, hace dos años FIFA alquiló habitaciones. Y dijo: ‘Me las quedo’ hasta, me parece, fue el 3 de marzo”, dijo.

Refirió que esta liberación permitirá reservas a quienes competirán y cuya asistencia aún depende de los partidos de repechaje. Sobre la reunión que se tuvo este miércoles entre autoridades mexicanas y un equipo de la FIFA, que acudió a revisar las condiciones de seguridad y de movilidad, comentó que se presentaron “respuestas muy claras” ante las inquietudes expresadas.

“Vienen tiempos intensos, tiempos álgidos. Muchos, a veces, luego somos víctimas de las fake news y nos preocupamos; es humano, pero también es humano ser responsable y verificar la información. Así que, en eso estaremos también trabajando muchísimo con FIFA”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se trató de una “muy buena reunión”, de la que los representantes de la FIFA salieron “muy contentos.

“Tenían algunas preguntas de “¿cómo iba a estar la seguridad?” Y se quedaron muy contentos. Igual, en el tema de movilidad, algunas recomendaciones: que no haya tráfico para llegar al estadio, cosas de ese tipo”, dijo.

Avanza construcción de 1,200 canchas en el país

› Por Yulia Bonilla

EN EL MARCO del Mundial Social 2026, el Gobierno federal presentó el avance para la construcción de mil 200 canchas a lo largo de la República, de una meta general de cuatro mil 208.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó que el objetivo es que estos espacios se conviertan en “semilleros” de futuros deportistas que puedan representar a México.

“A partir de ahí se pueden hacer semilleros de aquellos que tengan la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en este juego, es algo muy bueno en este y en otros deportes. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, semilleros que permitan el impulso del deporte en nuestro país desde muy pequeños, el deporte social y al mismo tiempo ya, el deporte de alto rendimiento”, dijo.

4 mil 208 canchas se construirán este año

Durante la conferencia de prensa, Gabriela Cuevas Barron, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, precisó que las labores se llevan a cabo entre los tres niveles de gobierno.

“Porque es una herramienta fundamental de construcción de paz, de hacer comunidad y de transmitir los valores que tiene el futbol, y que seguramente aquí nuestras tres mujeres talentosísimas nos compartirán: El futbol nos enseña disciplina. Nos enseña trabajo en equipo. Nos enseña a definir las metas conjuntas y a cómo lograrlas. Y justamente en ese espíritu es como –bajo el liderazgo de nuestra Presidenta– construimos, tanto los trabajos con FIFA rumbo a esta tercera Copa Mundial de la FIFA en nuestro país como también en el Mundial Social, un Mundial que llegue a todo México”, subrayó.

Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), detalló que se trabaja para contar con mil 200 canchas en 29 entidades, de las que 800 serán recién construidas y otras 400 serán de rehabilitación. Hasta ahora, el avance es de 265 en construcción en 114 municipios de 23 estados.

En la calendarización se indicó que para esta primera semana se trabajará en las 265 en construcción; en la segunda, otras 270; en la tercera, 265 más, mientras que también iniciará la rehabilitación de las 400 canchas ya existentes. El objetivo es que para el 1 de mayo ya se entreguen todas las canchas.