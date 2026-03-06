› Cónclave morenista

Y hablando del proceso interno en Morena, nos piden estar atentos a lo que pueda ocurrir mañana, cuando el partido oficial reúna a sus huestes para aprobar las reglas con las que se elegirán los mejores cuadros para contender en los comicios de 2027, en los que se repartirán legislaturas y 17 gubernaturas. Adelantan que a los morenistas ya les advirtieron que mejor no hagan planes ese día, ya que tienen bastante tarea pendiente, como la designación de responsables de las cinco circunscripciones electorales —los que llevarán la carga de las campañas—, entre quienes ya suenan el diputado Ricardo Monreal, el exsenador Alejandro Peña, el director del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón; el secretario de Educación, Mario Delgado, y hasta el senador Adán Augusto López, quien —nos recuerdan— por algo dejó de ser coordinador parlamentario. En fin, todo por confirmarse, incluso, se advierte también, una que otra sorpresa que pueda resultar de algún movimiento o enroque en la propia dirigencia del partido. Pendientes.