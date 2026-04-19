Sheinbaum se reúne con Joan Manuel Serrat, en España; ‘es una mujer a quien admiro’, dice él

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el cantautor español Joan Manuel Serrat, a quien se refirió como “un símbolo de la música y la resistencia”, mientras que él respondió al elogio llamándola “una mujer preparada a quien admiro mucho”.

A través de redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió una fotografía de su encuentro con Serrat, que ocurrió en el marco de las actividades de la mandataria federal en Barcelona, España, a donde viajó el viernes para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

En su publicación, la presidenta aseguró que sintió “mucha alegría y emoción” por conocer al cantautor, y se refirió a él como “un símbolo de la música y la resistencia”.

Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia. pic.twitter.com/A20kiiCs5p — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 19, 2026

Mientras que, entrevistado por la prensa al término del encuentro, Serrat se refirió a Claudia Sheinbaum como “una mujer a quien admiro y respeto profundamente”.

Destacó que el trabajo de Sheinbaum Pardo en México es “fantástico”, especialmente ocurriendo en México, el cual, dijo, es “un país donde hacer política es muy difícil”.

En este sentido, Serrat enfatizó que Sheinbaum cuenta con “un proyecto claro de futuro” y que, en su forma de gobernar, la presidenta “sabe perfectamente lo que tiene que hacer”.

“Esperemos que pueda llevarlo a cabo con la cooperación de todos los mexicanos”, concluyó el cantautor español.

🔴El cantautor español Joan Manuel Serrat acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum al Centro Nacional de Supercomputación que se encuentra en Barcelona.



Sobre el trabajo de Sheinbaum dijo que es “fantástico”.



📹Israel Aldave vía @Radio_Formula pic.twitter.com/7KUJNjEYRw — Azucena Uresti (@azucenau) April 19, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum termina este domingo su visita a España y se espera que hacia la tarde o noche de este domingo esté de vuelta en la Ciudad de México.

Durante su estancia, además del encuentro con Serrat, vistió a connacionales en España, con quienes convivió y dialogó.

Se espera que este domingo visite el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, donde se prevé que continúe reuniéndose con académicos y funcionarios.

El evento más destacado de su visita fue su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en donde expresó un mensaje de paz, fin a la guerra y respeto a los derechos humanos.

Asimismo, Sheinbaum Pardo aprovechó para hablar con la prensa sobre la situación diplomática con España, y aclaró que “no hay” ni “nunca ha habido” un distanciamiento, pese a las diferentes visiones sobre el episodio de la Conquista.

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