Mañanera de Sheinbaum: viernes 6 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la Conferencia del Pueblo, en fotografía de archivo.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza cada mañana una conferencia de prensa desde Palacio Nacional conocida como la Conferencia del Pueblo o “Mañanera”, en donde, acompañada de su gabinete, presenta logros y anuncios relevantes del Gobierno federal.

Posteriormente, Sheinbaum Pardo responde cuestionamientos de la prensa sobre los temas de actualidad más relevantes de la agenda nacional. Así, se da a conocer el posicionamiento del Gobierno federal en los diferentes hechos y sucesos del día.

Se espera que este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum siga presentando actualizaciones sobre la reforma electoral, así como el inicio de la revisión anticipada del T-MEC.

