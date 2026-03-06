Mañanera de Sheinbaum: viernes 6 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza cada mañana una conferencia de prensa desde Palacio Nacional conocida como la Conferencia del Pueblo o “Mañanera”, en donde, acompañada de su gabinete, presenta logros y anuncios relevantes del Gobierno federal.
Posteriormente, Sheinbaum Pardo responde cuestionamientos de la prensa sobre los temas de actualidad más relevantes de la agenda nacional. Así, se da a conocer el posicionamiento del Gobierno federal en los diferentes hechos y sucesos del día.
Se espera que este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum siga presentando actualizaciones sobre la reforma electoral, así como el inicio de la revisión anticipada del T-MEC.
