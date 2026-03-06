Los temas de este viernes

Mañanera de Sheinbaum: viernes 6 de marzo de 2026

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabeza cada mañana la Conferencia del Pueblo desde Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la Conferencia del Pueblo, en fotografía de archivo.
La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la Conferencia del Pueblo, en fotografía de archivo. Foto: Especial
Arturo Meléndez

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza cada mañana una conferencia de prensa desde Palacio Nacional conocida como la Conferencia del Pueblo o “Mañanera”, en donde, acompañada de su gabinete, presenta logros y anuncios relevantes del Gobierno federal.

Posteriormente, Sheinbaum Pardo responde cuestionamientos de la prensa sobre los temas de actualidad más relevantes de la agenda nacional. Así, se da a conocer el posicionamiento del Gobierno federal en los diferentes hechos y sucesos del día.

Se espera que este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum siga presentando actualizaciones sobre la reforma electoral, así como el inicio de la revisión anticipada del T-MEC.

