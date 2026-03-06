MC propone garantizar dos días de descanso semanales tras aprobación de jornada laboral de 40 horas

La jornada laboral de 40 horas a la semana podría traer beneficios para quienes trabajen los sábados.

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso señaló que la aprobación de la reforma para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales, aunque se implementará de manera gradual hasta 2030, representa una conquista de las y los trabajadores en la lucha por mejores derechos laborales.

No obstante, el grupo parlamentario afirmó que la modificación quedó incompleta, ya que no garantiza dos días de descanso semanales, por lo que anunció que impulsará una reforma constitucional para establecer este derecho de manera explícita.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. ı Foto: X, @AlvarezMaynez

De acuerdo con la llamada Bancada Naranja, la propuesta busca que en la Constitución se establezca que por cada cinco días de trabajo las personas trabajadoras tengan derecho a dos días de descanso con goce de sueldo, evitando que este beneficio quede sujeto a negociaciones entre empleadores y empleados.

El grupo parlamentario recordó que la reducción de la jornada laboral ha sido una iniciativa que el partido ha promovido desde 2016 y que la reciente aprobación representa un avance importante para mejorar las condiciones laborales en el país.

Sin embargo, señalaron que para garantizar una implementación efectiva del nuevo esquema laboral también es necesario acompañar la reforma con medidas económicas para las empresas, particularmente para las micro, pequeñas y medianas.

Por ello, plantearon que desde el Congreso de la Unión se establezcan estímulos fiscales temporales en la legislación fiscal, con el objetivo de incentivar la adopción gradual de la nueva jornada laboral en este sector empresarial.

Las y los legisladores de Movimiento Ciudadano reiteraron su compromiso de impulsar condiciones laborales más justas, acordes con las demandas actuales de la clase trabajadora, y consideraron que resulta impostergable avanzar hacia una reforma constitucional que garantice una jornada de 40 horas con dos días de descanso semanales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL