Van 890 detenidos por delitos de alto impacto en Jalisco durante administración de Sheinbaum: SSPC

Omar García Harfuch informó en Jalisco sobre detenciones, decomisos y capturas de líderes criminales durante operativos federales.

Durante una visita al estado de Jalisco, en el marco de la gira presidencial, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 890 personas vinculadas a delitos de alto impacto han sido detenidas en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario explicó que, como resultado de operativos federales de seguridad, también se han asegurado 626 armas, 10 mil 440 kilogramos de drogas y se ha logrado el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos donde se producían drogas sintéticas.

Entre las acciones relevantes en materia de seguridad en Jalisco, destacó la detención en Zapopan de 10 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaban en la zona metropolitana de Guadalajara, presuntamente encargados de trasiego de droga, armamento, lavado de dinero y secuestro.

Asimismo, en Tlaquepaque y Tlajomulco, autoridades detuvieron a cinco personas y aseguraron más de 50 mil litros y 87 mil kilogramos de precursores químicos utilizados para la elaboración de metanfetamina.

En otra acción realizada en Zapopan, fue detenido Armando “N”, alias “Delta 1”, identificado como líder de la célula criminal “Los Deltas”, quien está vinculado con delitos de alto impacto como homicidio, secuestro y tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Además, en Tepatitlán fueron detenidas tres personas presuntamente integrantes del grupo delictivo “Los R”, quienes estarían relacionados con el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso.

En cuanto al plan contra la extorsión, García Harfuch destacó que se ha registrado una disminución de 26.8 por ciento, así como la detención de 44 personas y la apertura de 257 carpetas de investigación.

Al referirse a los operativos contra el narcotráfico, el funcionario subrayó que todas las acciones fueron realizadas por fuerzas de seguridad mexicanas, en coordinación con autoridades estatales ante los bloqueos realizados por grupos criminales en reacción a los operativos.

Finalmente, aseguró que el Gabinete de Seguridad federal se mantendrá presente en Jalisco con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad de la población.

