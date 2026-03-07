8M, con desafíos por inseguridad, violencia extrema, migración...

LA CIFRA DE CASOS pasa de 171 en 2020 a 608 en 2025, de acuerdo con el registro de la organización Causa en Común

El 15 de enero de 2025, el cadáver de una niña fue localizado dentro de bolsas de plástico sobre las escaleras del edificio donde vivía, en Cuautlacingo, Puebla; el 23 de enero, hombres armados asesinaron en su casa a una maestra de secundaria y secuestraron a sus hijos, a quienes después hallaron sin vida, en Juventino Rosas, Guanajuato; el 14 de febrero, una niña de ocho años fue localizada enterrada al lado de la cama de sus padres en Huauchinango, Puebla.

EL DATO: LA ORGANIZACIÓN define a la crueldad extrema el asesinato de una mujer a la que le hayan infringido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes.

El 13 de marzo, una mujer que conducía una camioneta de transporte urbano fue degollada por un hombre en Acapulco, Guerrero; el 21 de marzo fue localizado el cuerpo semienterrado de una policía en Zempoala, Hidalgo; el 9 de mayo se registró el hallazgo del cuerpo de la activista María Dolores Patiño, atada de manos y con la cabeza cubierta, en Culiacán, Sinaloa; el 25 de noviembre una menor que había sido secuestrada fue hallada sin vida al detener a su agresor, quien también asesinó a los padres de la víctima, en San Jerónimo, Zacatecas.

Estos casos forman parte del registro de los 608 asesinatos de mujeres con crueldad extrema reportados por Causa en Común durante 2025, el año en el que, en promedio, más de una mexicana murió en situación de tortura al día.

La cifra representa un incremento del 20 por ciento de asesinatos bajo estas circunstancias en relación con 2024, cuando se reportaron, según el conteo de la organización civil, 505 casos. El número fatal muestra un aumento todavía más acentuado —de 255 por ciento— si se compara con los registros que aportó en 2020, cuando se consignaron 171 asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

La politóloga y especialista en seguridad, Nancy Angélica Canjura, advirtió a La Razón que la mayor parte de los asesinatos de mujeres en México están vinculados con la violencia machista.

30 Por ciento de los homicidios de mujeres se clasifican como feminicidio

La investigadora y miembro de la Red de Politólogas explicó que, en promedio nacional, alrededor del 30 por ciento de los homicidios de mujeres son tipificados como feminicidio, mientras que cerca del 70 por ciento se registra como homicidio doloso, lo que refleja posibles fallas institucionales en la clasificación de los casos.

“Cuando existe un boom de asesinatos de mujeres que pueden catalogarse como feminicidio, eso se vuelve un foco rojo para los gobiernos y muchas veces no hay interés político por visibilizar el problema”, dijo.

TIPIFICACIÓN ERRÓNEA. Canjura explicó que, en algunos estados, las fiscalías clasifican los casos como homicidio doloso cuando la escena del crimen presenta características asociadas con delincuencia organizada, por ejemplo cuando las víctimas son halladas con impactos de arma de fuego o abandonadas en vehículos.

La especialista advirtió que este tipo de criterios puede invisibilizar feminicidios, ya que los agresores pueden manipular la escena del crimen para simular una ejecución vinculada con grupos criminales.

También mencionó que la participación de mujeres dentro de grupos delictivos existe, pero no es estadísticamente significativa para explicar el fenómeno general de la violencia contra mujeres, aunque se observa con mayor frecuencia en estados como Guanajuato y Guerrero.

Canjura también alertó sobre inconsistencias entre los datos oficiales y los registros de organizaciones civiles.

Por ejemplo, mientras autoridades reportaron cinco feminicidios en Oaxaca durante 2025, el monitoreo de Causa en Común documentó 25 asesinatos de mujeres con crueldad extrema. Casos similares se detectaron en Coahuila, Colima y Guanajuato.

CUANDO existe un boom de asesinatos de mujeres que pueden catalogarse como feminicidio, eso se vuelve un foco rojo para los gobiernos y muchas veces no hay interés político por visibilizar el problema NANCY CANJURA Politóloga y especialista en seguridad



EN TÉRMINOS estadísticos cualquier hombre es un potencial agresor para una mujer, todas las formas de violencia que sufren, en más de un 99%, lo sufren a manos de un hombre” ISAAC SILES Investigador del CIEG-UNAM



La especialista señaló que estas discrepancias podrían estar relacionadas con cambios metodológicos recientes en las estadísticas federales, donde algunos casos podrían estar siendo clasificados como “otros delitos contra la vida”, categoría que ahora incluye tentativa de homicidio o tentativa de feminicidio.

En ese sentido recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lineamientos para que toda muerte violenta de una mujer se investigue inicialmente bajo el protocolo de feminicidio, con el fin de evitar errores o manipulaciones en las investigaciones.

POTENCIALES AGRESORES. Isaac Alí Siles Bárcenas, investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que la violencia que las mujeres padecen es cotidiana, desde el acoso hasta el feminicidio, que es la máxima expresión de violencia en su contra. Por ello, plantea algunos llamados a la acción para los hombres, quienes tienen la responsabilidad de poner fin a las violencias contra las mujeres.

“En términos estadísticos cualquier hombre es un potencial agresor para una mujer, porque todas las formas de violencia que las mujeres sufren, en más de un 99 por ciento, lo sufren a manos de un hombre. Tenemos que mostrar de maneras activas que estamos en contra de eso. Creo que es importante que los hombres compartan esta idea, que lo vocalicen entre sus grupos y que se organicen para posicionarse en contra de eso y hacer cosas en consecuencia”, dijo.

Asesinatos y violencia evidencian alto riesgo para madres buscadoras

Por: Claudia Arellano

La búsqueda de personas desaparecidas en México se ha convertido en una labor marcada por el riesgo y la violencia. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, quienes encabezan esta lucha —principalmente madres buscadoras— enfrentan amenazas, agresiones, incluso asesinatos mientras intentan localizar a sus familiares.

El caso más reciente fue el asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora e integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, ocurrido en Mazatlán, Sinaloa. Rubí Patricia inició su labor tras la desaparición de su hijo Édgar Daniel López Gómez Tagle, ocurrida el 25 de mayo de 2025.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGJE), el cuerpo de Rubí Gómez fue localizado dentro de su domicilio con lesiones producidas presuntamente por un arma punzocortante.

EL DATO: LAS MUJERES han protagonizado la búsqueda y logrado que se garanticen sus derechos, la creación de leyes, políticas públicas e instituciones especializadas.

Hace menos de seis meses, el 14 de octubre de 2025, la organización documentó también la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela, integrante del mismo colectivo.

Según el informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, publicado en julio de 2025 por la organización Amnistía Internacional, al menos 30 familiares de personas desaparecidas fueron asesinados entre febrero de 2011 y mayo de 2025 en el país.

Del total de víctimas, 16 son mujeres, entre ellas 11 madres buscadoras, además de dos hermanas, dos esposas y una activista. El documento señala que 2022 fue el año más letal para las mujeres buscadoras, con seis asesinatos registrados. Aunque para 2025 se sumó el caso de otra mujer buscadora en agosto y, a inicios de este 2026, uno más, lo que arroja un total de 18 mujeres buscadoras en el periodo 2025-2026.

Actualmente, México enfrenta una crisis de desapariciones con más de 128 mil personas desaparecidas o no localizadas, lo que ha llevado a que madres, hijas y esposas se organicen en 234 colectivos de búsqueda en todo el país.

DESDE ese día entré a un inframundo que nunca imaginé. Buscar a mi hijo me llevó a conocer lugares y personas que jamás pensé que existían, a vivir experiencias y violencias que no sabía que existían LUCÍA CARRILLO Madre buscadora y activista



El estudio de AI señala que la búsqueda de personas desaparecidas está estrechamente vinculada con condiciones de pobreza, ya que las familias deben asumir gastos adicionales para continuar con las investigaciones.

Carmen Lucía Carrillo compartió con este diario que la desaparición de su hijo Daniel Velasco en 2022 la llevó a un “inframundo” de búsqueda.

Daniel desapareció en Guadalajara en 2022, tenía 27 años cuando fue secuestrado por dos hombres —uno de ellos armado—, quienes lo obligaron a subir a una camioneta SUV azul con vidrios polarizados mientras limpiaba parabrisas en la ciudad.

“Desde ese día entré a un inframundo que nunca imaginé. Buscar a mi hijo me llevó a conocer lugares y personas que jamás pensé que existían, a vivir experiencias y violencias que no sabía que existían”, relató Lucía Carrillo.

Durante su búsqueda, la madre activista señala que recibió información sobre un supuesto campo de entrenamiento criminal conocido como La Escuelita, donde presuntamente serían llevadas algunas de las personas desaparecidas.

“Daniel quería salir adelante. Cuando nació su hijo decía que tenía que esforzarse más para darle una vida mejor”, recordó su mamá.

La desaparición de Ana Amelí García Gámez, una joven de 19 años desaparecida desde el 13 de julio, llevó a su madre, Vanessa Gámez, a lanzar un llamado urgente a las autoridades para que prioricen la seguridad en la capital del país antes de concentrar esfuerzos en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La madre buscadora dijo en entrevista a La Razón que ha cuestionado que mientras se destinan recursos al torneo internacional —cuyo partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca— las familias deben asumir por cuenta propia la búsqueda de sus seres queridos.

234 Colectivos de búsqueda en todo el país

“Si alguien viene solo puede desaparecer. Es un lugar hermoso, pero peligroso”, advirtió la madre, quien también señaló la falta de vigilancia, conectividad y presencia institucional en el Ajusco. Una zona que dice insegura.

La mujer explicó que, como muchas madres buscadoras, ha tenido que aprender técnicas de rastreo y análisis del terreno con el apoyo de colectivos ciudadanos para continuar con la búsqueda de su hija.

En búsqueda del “sueño americano”, mujeres van solas con la violencia

Por: Yulia Bonilla

Sobornos, discriminación, acoso y otras agresiones sexuales de mayor impacto son los “tristes acompañantes” con las que mujeres migrantes cuentan haber hecho su camino al salir de su país en espera de algún día tener mejores condiciones económicas y un hogar estable para ellas y sus familias, de las que muchas veces se ven obligadas a separarse en el recorrido hacia un “sueño” que ahora ya no saben en donde perseguir, a más de un año del endurecimiento de las políticas antimigratorias en Estados Unidos que les cerró la puerta al sueño de prosperar en aquel país.

En su segundo intento por llegar a la frontera norte y cruzar a territorio norteamericano, Gladys quedó varada en México, engañada a cambio de un equivalente a 20 mil pesos que pagó por poder conseguir un permiso que, le aseguraron, le haría pasar la frontera sin inconvenientes y poder trabajar para enviar el dinero a la familia de dos hijos, su madre y una hermana más pequeña que dejó en Venezuela.

EL DATO: Autoridades migratorias detuvieron, en 2025, a 155 mil 730 personas extranjeras con irregularidad migratoria, de éstas, 47 mil 982 eran mujeres.

“Yo he andado sola, sola en todo esto. A mí, mis tristes acompañantes han sido cuando me roban el dinero para pagar papeles allá en Chiapas, que pidiendo un plato de comida me echaran de un lugar… Una vez que me quisieron tocar pero yo les dije que tenía una enfermedad y me dejaron tranquila. No, no, en esto una la pasa muy mal la verdad”, cuenta cabizbaja pero alerta, mientras recoge la mesa de una fonda del centro de la Ciudad de México en la que trabaja desde hace unas semanas.

En 2025, las autoridades migratorias interceptaron a 155 mil 730 personas extranjeras en condición migratoria irregular, de los cuales 47 mil 982 fueron mujeres. Para este año, la estadística disponible a enero indica que se han recibido a 4 mil 107 migrantes; de ellos, 992 son mujeres.

Yo he andado sola, sola en todo esto. A mí, mis tristes acompañantes han sido cuando me roban el dinero para pagar papeles allá en Chiapas, que pidiendo un plato de comida me echaran de un lugar Gladys, migrante venezolana



No obstante, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, apunta que lo perceptible en la realidad deja ver que cada año son más las mujeres que han decidido sumarse a los contingentes para abandonar sus países de origen y llegan a México.

Describe el tránsito de mujeres como un trayecto más complejo dentro de lo difícil que ya resulta migrar, debido a las condiciones a las que quedan vulneradas.

“Quedan expuestas a lo que todos: robos, sobornos, extorsión, que eso todos lo sufren, pero además a violencia física y no física, como racismo, xenofobia, acoso, insultos, lesiones, enfermedades por condiciones complejas o alguna discapacidad por los mismas cosas que van pasando en los trayectos, violencia física, etcétera”, describe en entrevista con La Razón.

Aunado a esto, advirtió que la vulnerabilidad de su seguridad se ha incrementado con el paso de los años, al incorporarse otras tácticas criminales como el reclutamiento con fines de explotación sexual.

Pero el riesgo ya no se corre únicamente en el camino, al llegar a las fronteras, sino ya desde el uso de la tecnología, donde criminales también han comenzado a recurrir a las herramientas digitales para delinquir contra migrantes.

“Al final de las redes sociales sí se ha identificado algunas prácticas como reclutamiento engañoso de mujeres para esquemas de trata… las llevan cerca de la frontera y luego llaman a sus familiares para pedirles rescate. Entonces también ha derivado en extorsión, algunos de estos engaños también por promociones en donde utilizan las redes y la Inteligencia Artificial para para los engaños”, afirmó.

“Lieny” recuerda que uno de los primeras “mentiras” de las que tuvo que escapar fue el de ser modelo con las redes sociales, pero que más tarde descubrió que el objetivo de aquellos a los que se acercó era el de prostituirla.

“Veo muchas allá paradas, a lo mejor las conocí pero yo no me fui con ese grupo que nos iba a traer para acá. Yo me vine en otro y ya no sé si fue mejor porque me robaron los policías que te revisan en los centros cuando pasas la frontera, pero en el camino encuentras otros que te quieren para otra cosa y por la necesidad aceptas”, cuenta.

Marchas del 8M: colectivas convocan a movilizaciones en todos los estados

Por: Claudia Arellano

Colectivas feministas, organizaciones civiles y grupos ciudadanos convocaron a marchas, concentraciones y actividades en diversas ciudades del país con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

Bajo el lema internacional “Derechos, Justicia, Acción: Para todas las mujeres y niñas”, se prevé una amplia participación en movilizaciones que buscarán exigir igualdad de género, visibilizar la violencia contra las mujeres y demandar justicia.

Como cada año, miles de mujeres tomarán las calles y plazas públicas en distintas entidades del país para expresar sus demandas y recordar la lucha histórica por sus derechos.

Movilizaciones en Cdmx. En la capital del país, la movilización iniciará alrededor del mediodía, aunque distintas colectivas convocaron a reunirse previamente en varios puntos.

Entre los principales lugares de concentración se encuentran el Monumento a la Revolución, donde la reunión será a las 10:00 horas, y la Glorieta de las Mujeres que Luchan, con cita a las 11:30 horas.

Posteriormente, los contingentes marcharán hacia el Zócalo.

Resguardan Palacio Nacional y la Catedral por la marcha del 8M ı Foto: Cuartoscuro

Marchas en otros estados. En Aguascalientes, la movilización comenzará alrededor de las 15:00 horas frente a la Fiscalía General del Estado y avanzará hacia Plaza de la Patria; en Tijuana, el Frente Feminista local convocó a reunirse en la Glorieta Las Tijeras a la 13:00 horas, con salida estimada a las 15:00.

En Chihuahua, la Asamblea Feminista del estado citó a las participantes en la Glorieta de Pancho Villa a las 15:00 horas, para marchar hacia Plaza del Ángel; en Toluca, colectivas convocaron a concentrarse a las 10:00 horas en el Parque Vicente Guerrero y posteriormente iniciar la movilización desde la Alameda Central al mediodía.

En Guadalajara, distintas colectivas realizarán movilizaciones desde el mediodía en la Glorieta de los y las Desaparecidas, mientras que otro contingente se concentrará por la tarde en el Parque Morelos; en Cuernavaca, la marcha partirá a las 10:00 horas desde la Glorieta de Tlaltenango con destino a la Plaza de Armas.

En Monterrey, las actividades comenzarán a las 14:00 horas frente al Palacio de Gobierno, donde también se instalarán espacios de asesoría legal y psicológica; la movilización arrancará a las 17:30 horas; en Oaxaca de Juárez, el punto de reunión será la Fuente de las Ocho Regiones a las 14:30 horas.

En Puebla, la concentración será a las 15:00 horas en El Gallito, en Paseo Bravo, para marchar hacia la Fiscalía estatal; en Cancún, se convocó a una megamarcha pacífica y transincluyente desde el Malecón Tajamar a las 16:00 horas, con destino al ayuntamiento.

También habrá movilizaciones en estados como Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, donde colectivas ya difundieron rutas y horarios en redes sociales.

El Día Internacional de la Mujer reconoce la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia y la erradicación de la violencia de género.

La conmemoración está vinculada a movimientos obreros femeninos surgidos entre finales del siglo XIX y principios del XX. Posteriormente, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a conmemorar oficialmente la fecha y, en 1977, su Asamblea General invitó a los países a establecer el 8 de marzo como día dedicado a los derechos de las mujeres y la paz internacional.