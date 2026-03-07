› Ante especulaciones sobre el Plan B

Para contener un poco la ola de especulaciones sobre el posible contenido de un Plan B en materia de reforma electoral, fue el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien descartó que pueda ser a través de ajustes a leyes secundarias que se concreten los cambios sustanciales que la iniciativa enviada plantea y que implican modificaciones constitucionales. “Hay puntos centrales que si no se modifican en la Constitución no se pueden modificar en Ley Secundaria”, aclaró el zacatecano. Lo anterior significa que un hipotético Plan B no contendrá modificaciones que se haya rechazado efectuar por la vía constitucional. Es sabido que los temas en los que los aliados no han dado su brazo a torcer —y hay pocas esperanzas de que lo den— son la reducción del financiamiento público, el recorte de pluris en el Senado y la nueva fórmula de asignación de curules de representación proporcional que le quita el monopolio del dedazo a las dirigencias partidistas. Y también que en San Lázaro están apurando el dictamen —que sería el martes próximo— de la iniciativa presidencial. Así que pendientes.

