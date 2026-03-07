Y hablando del 8M, donde de plano no se midieron fue en el municipio oaxaqueño de Santo Domingo Tehuantepec, a cargo de la morenista Ana Cecilia Pérez. Y es que resulta que en ese lugar convocaron a un taller en el que enseñarían a las mujeres a elaborar un “kit forense” para usarse en caso de que sean halladas sin vida o desaparezcan. La indignación no se ha hecho esperar porque es en este caso una autoridad la que con estas medidas busca normalizar una situación de violencia en el país. “La obligación del Estado es evitar las desapariciones. Encima de que no pueden con eso, ahora también depositan en las mujeres la labor de crear sus propios archivos… Ya no perdonan ni la burla, especialmente en el tenso clima de desapariciones y feminicidios que parecen no dar tregua en el país”, acusó la colectiva Brujas del Mar. Y no solo eso, resulta que la activista que desarrollo el tema del kit forense, Becky Ríos, denunció plagio y un intento por lucrar con su proyecto. Uf.