Marchas del 8M: colectivas convocan a movilizaciones en todos los estados

El Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana rodeados por vallas, en periferia del Zócalo capitalino, ayerFOTO: VICTORIA VALTIERRA/ CUARTOSCURO.COM

Colectivas feministas, organizaciones civiles y grupos ciudadanos convocaron a marchas, concentraciones y actividades en diversas ciudades del país con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

Bajo el lema internacional “Derechos, Justicia, Acción: Para todas las mujeres y niñas”, se prevé una amplia participación en movilizaciones que buscarán exigir igualdad de género, visibilizar la violencia contra las mujeres y demandar justicia.

Como cada año, miles de mujeres tomarán las calles y plazas públicas en distintas entidades del país para expresar sus demandas y recordar la lucha histórica por sus derechos.

Movilizaciones en Cdmx. En la capital del país, la movilización iniciará alrededor del mediodía, aunque distintas colectivas convocaron a reunirse previamente en varios puntos.

Entre los principales lugares de concentración se encuentran el Monumento a la Revolución, donde la reunión será a las 10:00 horas, y la Glorieta de las Mujeres que Luchan, con cita a las 11:30 horas.

Posteriormente, los contingentes marcharán hacia el Zócalo.

Marchas en otros estados. En Aguascalientes, la movilización comenzará alrededor de las 15:00 horas frente a la Fiscalía General del Estado y avanzará hacia Plaza de la Patria; en Tijuana, el Frente Feminista local convocó a reunirse en la Glorieta Las Tijeras a la 13:00 horas, con salida estimada a las 15:00.

En Chihuahua, la Asamblea Feminista del estado citó a las participantes en la Glorieta de Pancho Villa a las 15:00 horas, para marchar hacia Plaza del Ángel; en Toluca, colectivas convocaron a concentrarse a las 10:00 horas en el Parque Vicente Guerrero y posteriormente iniciar la movilización desde la Alameda Central al mediodía.

En Guadalajara, distintas colectivas realizarán movilizaciones desde el mediodía en la Glorieta de los y las Desaparecidas, mientras que otro contingente se concentrará por la tarde en el Parque Morelos; en Cuernavaca, la marcha partirá a las 10:00 horas desde la Glorieta de Tlaltenango con destino a la Plaza de Armas.

En Monterrey, las actividades comenzarán a las 14:00 horas frente al Palacio de Gobierno, donde también se instalarán espacios de asesoría legal y psicológica; la movilización arrancará a las 17:30 horas; en Oaxaca de Juárez, el punto de reunión será la Fuente de las Ocho Regiones a las 14:30 horas.

En Puebla, la concentración será a las 15:00 horas en El Gallito, en Paseo Bravo, para marchar hacia la Fiscalía estatal; en Cancún, se convocó a una megamarcha pacífica y transincluyente desde el Malecón Tajamar a las 16:00 horas, con destino al ayuntamiento.

También habrá movilizaciones en estados como Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, donde colectivas ya difundieron rutas y horarios en redes sociales.

El Día Internacional de la Mujer reconoce la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia y la erradicación de la violencia de género.

La conmemoración está vinculada a movimientos obreros femeninos surgidos entre finales del siglo XIX y principios del XX. Posteriormente, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a conmemorar oficialmente la fecha y, en 1977, su Asamblea General invitó a los países a establecer el 8 de marzo como día dedicado a los derechos de las mujeres y la paz internacional.