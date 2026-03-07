› Y ahora, Ley Blanco contra mujeres

Y fue el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, el mismo que estuvo al borde del desafuero por el caso de la denuncia de intento de violación que interpuso su media hermana en su contra, el que en la víspera del 8M informó que alistará una iniciativa de ley para sancionar a mujeres que acusen “sin argumentos” a hombres. El exfutbolista considera que se deben equiparar las sanciones contra quienes realicen “acusaciones falsas” con las que se impondría a la persona denunciada. “Imagínate, si a mí me acusan por esto, que me pueden aventar 30, 40, 50 años, que es totalmente mentira, pues hacerle lo mismo y tratar de denunciar a la persona que mintió, que te hizo daño”, declaró el exgobernador de Morelos antes de participar en el Mundialito Legislativo en las canchas de la Cámara de Diputados. Sobre la denuncia en su contra dijo que espera ser llamado por la fiscalía estatal y anunció que demandará a legisladoras de MC por daño moral. ¿Qué tal?