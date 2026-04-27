Ministra Loretta Ortiz pide licencia a la Corte por motivos de salud

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que la ministra Loretta Ortiz Ahlf obtuvo una licencia temporal por motivos de salud, por lo que no participará en las sesiones del Pleno ni en sus funciones jurisdiccionales hasta el próximo 10 de mayo.

La licencia para Loretta Ortiz Ahlf fue concedida conforme al artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los artículos 17, fracción VIII, y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre otras disposiciones aplicables.

La institución señaló que se prevé que la ministra Loretta Ortiz Ahlf “se reincorpore a sus funciones en la fecha señalada, reiterando su compromiso con las responsabilidades del cargo y con la impartición de justicia”.

La SCJN indicó que “cualquier actualización será comunicada oportunamente”.

Tarjeta Informativa | Informa #SCJN sobre licencia temporal de la ministra Loretta Ortiz Ahlf @lorettaortiza. pic.twitter.com/3guhnLjYRI — Suprema Corte (@SCJN) April 27, 2026

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FGR