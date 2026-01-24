Afirman que ministra Loretta Ortiz no pagó boleto en primera clase a Costa Rica; participa en Año Judicial Interamericano 2026

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Loretta Ortiz Ahlf, no viajó en primera clase a San José, Costa Rica, para asistir a la inauguración del Año Judicial Interamericano 2026, que marca el inicio de las actividades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Lo anterior, según una fotografía del boleto de avión de la ministra, difundida por el portal Los Reporteros MX, en la que es posible observar que viajó en clase económica premium, conocida como AM Plus.

De acuerdo con la página web de Aeroméxico, se trata de una opción que ofrece asientos en las “primeras filas de cabina turista con mayor espacio entre asientos”. Además, la aerolínea no cuenta con primera clase, sino con una sección ejecutiva conocida como Clase Premier.

Fotografías difundidas en redes sociales muestran a la ministra durante el vuelo. Al comparar dichas imágenes con las que Aeroméxico utiliza para promocionar la opción AM Plus, es posible constatar que son los mismos asientos y no una “primera clase” , o “business class”.

Asientos en fotografías coinciden con fotografías de Aeroméxico. ı Foto: X, @jorgegogdl / Aeroméxico

Según Los Reporteros MX, aunque originalmente el boleto indica que la ministra viajaría en la fila 6, la tripulación le ofreció “un cambio de asiento a la fila 3″ , sin costo adicional.

La ministra de la Corte, Loretta Ortiz (@lorettaortiza), desmiente la "fake news" que un sector de la derecha impulsaba. La jurista viajó a Costa Rica para un seminario de derechos humanos organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no de vacaciones ni en… pic.twitter.com/fjf3NVFTkZ — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) January 24, 2026

Todo lo anterior, luego de diversas publicaciones en redes sociales en las que se afirma, sin pruebas, que Ortiz Ahlf viajó en primera clase a Costa Rica, sede de la Corte IDH.

Al respecto, la ministra adelantó su participación en el panel “El derecho al cuidado y sus desafíos para América Latina” , programado para el próximo martes 27 de enero.

“​Quiero agradecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la invitación. Estoy segura que será una jornada muy productiva. (...) Estoy lista para integrarme a las actividades de la próxima semana y contribuir al diálogo con otras personas juzgadoras constitucionales sobre un tema tan esencial para la dignidad humana en nuestra región", añadió en la red social X.

Estoy muy feliz de estar en Costa Rica para participar en la inauguración del Año Judicial Interamericano 2026 y en la Primera Edicion del Seminario Interamericano de Derechos Humanos.



​Quiero agradecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) por la… pic.twitter.com/5wB9JYjyxh — Loretta Ortiz Ahlf (@lorettaortiza) January 24, 2026

