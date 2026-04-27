Cierre Autopista México – Puebla: ¿Porqué la van a cerrar y en qué horarios?

La Autopista México-Puebla es una de las vialidades más utilizadas por los conductores, y los cierres por bloqueos, manifestaciones o reparaciones suelen impactar de manera negativa los traslados de muchos usuarios.

Durante las primeras horas de este lunes se registró una afectación en la circulación de la autopista debido a que en el kilómetro 56 se están realizando obras civiles, lo que derivó en cierres parciales y reducción de carriles en ambos sentidos.

Caminos y Puentes Federales de México (Capufe) informó que se realizarán obras civiles de instalación, configuración y calibración de equipos Weight in Montion (WIM), por lo que se registrarán afectaciones en dicha vialidad durante algunos días.

Afectaciones viales ı Foto: Especial

Días y horarios del cierre de la Autopista México – Puebla

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Capufe informaron que la instalación y obras civiles se realizarán en el kilómetro 56 de ambos sentidos de la Autopista México – Puebla.

Estas tareas se realizaran de 08:00 a 18:00 horas de acuerdo con el siguiente programa con dirección a Puebla:

Lunes 27 de abril : Carriles de baja y media

Martes 28 de abril: Carril de alta

Miércoles 29 y jueves 30 de abril: Afectaciones parciales por configuración y calibración de equipos

Mientras que con con dirección a Ciudad de México tas tareas se realizaran de 08:00 a 18:00 horas de acuerdo con el siguiente programa:

Miércoles 29 de abril: Carriles de baja y media

Jueves 30 de abril: Carril de alta

Viernes 1 de mayo: Afectaciones parciales por configuración y calibración de equipos

🚧 OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO 🚧#AutMéxicoPuebla, km 91, dirección CDMX. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 27, 2026

Precisaron que durante el desarrollo de dichas actividades se darán cierres parciales y desvíos de carril según se registre avance en dichas obras, por lo que recomiendan a los usuarios que utilicen estas vialidades tomar precauciones.

Se recomendó a los conductores anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución, tomar vías alternas en caso de requerirlo, y reducir la velocidad cuando se encuentren cerca de la zona en la que se realizarán las obras civiles.

También se recomienda a las personas mantenerse informados por medio de los canales oficiales de Capufe sobre posibles comunicados, y llamar al número 074 en caso de requerir atención por parte de dicha dependencia.

Comunicado Capufe ı Foto: Redes Sociales

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