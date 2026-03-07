› Y sigue la “narconómina” salpicando

Y es el tema de las presuntas narconóminas que habría tenido el líder del CJNG el que sigue metiendo en aprietos a funcionarios de Chiapas. Ahora fue la alcaldesa de San Cristóbal, la morenista Fabiola Ricci Diestel, la que tuvo que explicar que no ha recibido recurso alguno de ningún grupo del crimen. Ocurre que en días pasados se conoció un listado con nombres y cantidades en las que aparecen los conceptos “Secretaría S. Cris” y “Municipio S. Cris”. Pero no fue todo: resulta que esto vino a concatenarse con la difusión de videos en las redes sociales que los hijos de la alcaldesa hicieron, en los que aparecen al lado de vehículos Audi que cuestan más de un millón de pesos y también de imágenes en un backstage de un famoso cantante de corridos tumbados. Ricci Diestel ha dicho que los coches son del abuelo de los jóvenes y que ella no ha recibido nada de grupos o cárteles. “No puedo meter las manos por todos (los del ayuntamiento) porque te mentiría. No tenemos el control de todos, pero sí de mi vida y de la vida de mis hijos”, agregó.