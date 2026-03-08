Alerta de clima y viento: Estos son los estados en los que afectará la Cuarta Tormenta Invernal

Para este domingo y lunes se espera un ambiente frío y vientos muy fuertes en el país, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas con posible caída de granizo en algunas entidades.

El Servicio Metereológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 39 se extenderá entre el 8 de marzo y el 9 de marzo con características de estacionario sobre el noreste del país.

Este frente frío estará en combinación con inestabilidad atmosférica y advección de aire cálido y húmedo del golfo de México, por lo que habrá rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes.

Se estima caída de granizo en Cohuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Posotsí, y se prevé que por la nche el frente frío número 39 se desplace hacia Texas, Estados Unidos, por lo que dejará de afectar a México.

Pese a esto, el frente frío 40 y la Cuarta Tormenta Invernal se desplazarán el lunes 9 de marzo sobre el norte y noreste del país, por lo que las condiciones ambientales serán frías, y habrá vientos fuertes a muy fuertes e incluso posible caída de aguanieve o nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Clima 8 de marzo ı Foto: SMN

Estados con alerta por clima y viento

Se espera que este domingo 8 de marzo se registre viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Mientras que en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán se espera viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

En Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo se espera Viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 9 de marzo ı Foto: SMN

En cuanto a las bajas temperaturas, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius con heladas durante la madrugada del lunes en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

En las zonas serranas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas y Estado de México se espera temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del lunes

En el mismo sentido, se esperan emperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

