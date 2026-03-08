Con la apertura de nuevos bachilleratos avanza la creación de 200 mil espacios en 2026: Mario Delgado

Con la apertura de dos nuevos planteles de preparatoria en Ixtapaluca y Chimalhuacán, así como tres más en Nuevo León, Guanajuato y Jalisco, el Gobierno Federal avanza en la estrategia para ampliar la cobertura de Educación Media Superior, aseguró el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Esta acción, resaltó, forma parte del nuevo modelo de Bachillerato Nacional y tiene como objetivo alcanzar 80 mil nuevos lugares durante este año y superar los 200 mil espacios entre 2025 y 2026.

Al participar en la inauguración de dos planteles del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en Ixtapaluca y Chimalhuacán, Estado de México, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SEP comentó que con los dos nuevos planteles más la construcción en 2026 de 19 bachilleratos “Margarita Maza” y 3 bachilleratos tecnológicos, entre otras acciones, se crearán 10 mil nuevos lugares en Educación Media Superior en la entidad mexiquense.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la SEP, Mario Delgado. ı Foto: Cortesía

Resaltó que actualmente el número de Becarios en el Estado de México asciende a un millón 600 mil alumnos y alumnas, a los que se sumarán en 2026 otro millón de beneficiarios, por lo que vamos a rebasar los 2.5 millones de becarias y becarios.

En presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, comentó que la comunidad pidió que en ese plantel se contara con la carrera técnica de enfermería en general , por lo que a partir del lunes 9 de marzo que se abren las clases en esta escuela, las y los alumnos podrán estudiarla.

Resaltó que durante la administración de Claudia Sheinbaum se construirán 200 mil nuevos espacios en Educación Media Superior con el objetivo de que ninguna joven, ningún joven, se quede sin estudiar y puedan lograr sus sueños, por ello este año se construyen 20 nuevos bachilleratos, 52 ampliaciones, así como reconversiones de secundarias, a diferencia del neoliberalismo que únicamente creó 24 planteles en 25 años.

El nuevo plantel de Ixtapaluca tuvo una inversión de 50 millones de pesos para su construcción y de 17 millones para su equipamiento. Cuenta con 2 edificios, 12 aulas, 4 laboratorios, área administrativa, plaza cívica, cancha multifuncional, andadores y casi dos mil metros de áreas verdes. Las y los alumnos beneficiados por turno son 540.

Mario Delgado también participó en la ceremonia de inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.294 en Chimalhuacán, también en el Estado de México, donde recordó que este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, por lo que destacó que en el Sistema Educativo Nacional 6 de cada 10 docentes en escuelas públicas son maestras.

“También en todo el sistema educativo, la mayoría de la matrícula son mujeres. En la Universidad Nacional Rosario Castellanos, casi el 70 por ciento de la matrícula son mujeres. De todas las becas, de los 22 millones de becas, la mayoría se entrega también son mujeres. En los últimos 2 años, de quienes se han titulado la mayoría son mujeres”.

Lo anterior, afirmó, forma parte de la transformación que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde la igualdad se construye todos los días. “Las mujeres estudian, las mujeres se organizan y las mujeres están transformando este país”, aseguró Delgado Carrillo.

Este plantel de Chimalhuacán tuvo un costo de obra de 50 millones de pesos y 17 millones para su equipamiento. Consta de 3 edificios, 12 aulas, 3 talleres y un laboratorio. Además, dispone de una cancha multifuncional, plaza cívica y andadores, en beneficio de 540 alumnos por turno.

