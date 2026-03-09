Así es ‘El Rincón La Chulis’, cafetería vinculada a la hija de ‘El Mencho’ en California

Así es el negocio de la hija de "El Mencho"

La atención internacional se centró en una cafetería ubicada en California presuntamente relacionada con el entorno familiar del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Reportes recientes señalan que Laisha Michelle Oseguera González, hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes, estaría al frente de la cafetería ubicada en Perris, en el condado de Riverside, California.

Laisha Michelle Oseguera González saliendo de la funeraria ı Foto: Redes Sociales

El establecimiento opera bajo el nombre de “El Rincón La Chulis” y se encuentra dentro de un centro comercial ubicado en la calle Navajo Road. Investigaciones periodísticas del medio New York Post señalan que el local ofrece una propuesta gastronómica mexicana con distintos antojitos y bebidas tradicionales.

El menú incluye productos como tortas, molletes, chilaquiles y café de olla, además de bebidas como horchata helada con leche, moca mexicana y matcha con fresa. También se ofrecen frappés, cafés, croissants, mini pancakes, conchas rellenas e incluso tortas de mole, opciones que reflejan una mezcla de sabores tradicionales con propuestas más modernas.

El negocio ha sido descrito como un espacio sencillo y acogedor. La cafetería cuenta con una decoración juvenil, con letreros luminosos en español que incluyen frases como “El amor puede esperar, pero la comida no” y “Los tiempos de Dios son perfectos”.

De acuerdo con los reportes, la reciente atención mediática surgió luego de que Laisha fuera vista presuntamente en el funeral de su padre en Guadalajara. Sin embargo, reportan regresó a su vida en California.

La vida discreta que llevaba hasta el momento llegó a su fin con la localización de su negocio. Actualmente Laisha no cuenta con una orden de aprensión en su contra en los Estados Unidos, a diferencia de otros miembros de su familia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT