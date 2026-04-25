Difunden nuevo VIDEO de ataque en Teotihuacán: ‘¡No te mueras!’

Un desgarrador nuevo video sobre el ataque armado en Teotihuacán, ocurrido el 20 de abril, se difundió en redes sociales, el cuál muestra cómo los turistas y transeúntes apoyaron a una persona herida, que se encontraba inconsciente en el suelo.

La grabación, difundida en medios digitales, atestigua los momentos que siguieron al tiroteo en la zona arqueológica.

Se mira cómo, al pie de lo que aparenta ser la Pirámide de la Luna, al menos una persona se encuentra tendida en el piso, mientras otro grupo de ciudadanos la rodea, intenta reanimarla y se organiza para pedir ayuda urgente.

Personal de proximidad ciudadana de la Guardia Nacional, en Teotihuacán. ı Foto: Especial

Así, mientras algunos levantan a los heridos, otros se movilizan para pedir la intervención de una ambulancia. En la grabación se observa la presencia de policías.

“De ese lado está una ambulancia, ya viene para acá a la puerta tres”, dice una persona. “¡Ahorita viene, ahorita viene!”, exclama otra, ante la inquietud de la hora en que llegará el equipo médico.

Mientras tanto, otra mujer se encuentra tendida en el piso, pero no herida, sino llorando, mientras otra persona la abraza.

Esta misma mujer se levanta y se acerca a la persona herida, a quien le grita: “¡No te mueras, por favor, no te mueras!”.

#HCHInternacionales | A través de redes sociales circulan nuevos videos sobre el ataque en Teotihuacán, México. Tras el tiroteo, se observa a un hombre, con la pierna sangrando, mientras personas a su alrededor preguntan por la ambulancia. En el video, los afectados se encuentran… pic.twitter.com/ivATT8Wa0V — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) April 25, 2026

El video, que se difundió apenas este fin de semana, muestra otro ángulo del ataque armado en Teotihuacán, situación que provocó terror por su carácter inaudito en una zona arqueológica de nuestro país.

Este ataque dejó un saldo de dos personas muertas, incluida el tirador, quien se quitó la vida, además de otras 13 heridas, de las cuales, según las cifras más recientes dadas a conocer a medios, tres permanecen hospitalizadas.

Si bien Julio César “N”, sospechoso de perpetrar el ataque, no enfrentará la justicia por haberse quitado la vida, sí es motivo de investigación por parte de las autoridades, para identificar las posibles causas del ataque.

Así, de acuerdo con autoridades federales y capitalinas, el tirador habría estado motivado por una tendencia de “copycat” de otros tiroteos y hechos violentos ocurridos a lo largo de la historia. Entre sus pertenencias, se le encontró parafernalia relativa a la Masacre de Columbine, acontecida en Estados Unidos, en 1999.

Por otro lado, el Gobierno federal ordenó reforzar la seguridad y vigilancia en zonas arqueológicas y otros puntos de alta afluencia turística, especialmente ahora que México será sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la cual inicia el 11 de junio.

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