Higinio Martínez admite incertidumbre sobre reforma electoral; pide optimismo

El vicecoordinador de Morena en el Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, admitió que existe incertidumbre sobre el futuro inmediato de la reforma electoral que se discutirá este martes en comisiones de la Cámara de Diputados; sin embargo, llamó a mantener el optimismo y confió en que la iniciativa logre avanzar en el Congreso y obtener los votos necesarios para su aprobación.

El legislador señaló que el proceso legislativo se encuentra todavía en manos de los diputados, por lo que evitó anticipar si la iniciativa, conocida ahora como el “Plan A” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de reforma electoral, será “un fracaso”.

“No lo sé, porque está en la Cámara de Diputados, yo qué puedo opinar. Ellos tienen allá su propio esquema, su ruta. Y nosotros estamos, sí, atentos, pero es un trabajo de la Cámara de Diputados ”, explicó.

Martínez Miranda expresó su deseo de que la reforma electoral logre avanzar con respaldo suficiente en San Lázaro. “La verdad es que cuando salga, pues ojalá y salga por consenso, o cuando menos, con los votos suficientes para que sea aprobada. Ese sigue siendo el deseo de nosotros”, dijo.

“Seamos optimistas”, pide Higinio Martínez

Ante la posibilidad de que la iniciativa no prospere, el senador insistió en evitar escenarios negativos y se limitó a pedir confianza en el proceso legislativo. “Seamos optimistas”, respondió.

El legislador también destacó la experiencia política del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, a quien consideró hábil para conducir este tipo de procesos.

“El senador Monreal, aunque diga lo contrario, aunque parece ser muy sencillo, es muy ágil, muy abusado, muy ducho para estas cosas. Y yo confío que pueda salir”, afirmó.

Respecto al eventual paso de la reforma por el Senado, Martínez sostuvo que corresponderá a esa cámara analizarla una vez que sea aprobada por los diputados.

“Pues aquí ya nos tocará a nosotros hacer nuestro trabajo . Y si allá sale, pues nosotros…”, señaló.

Añadió que, al tratarse de una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, los legisladores tienen la responsabilidad de analizarla y buscar su aprobación si consideran que es benéfica para el país.

“Si sale allá, tiene que salir. Esa debe ser… a ver, una iniciativa de la Presidenta… todos los diputados y senadores estamos obligados a buscar sacarla. O la que convenga al país, venga de la Presidencia o de otro lado. Y esta yo creo que conviene y hay que sacarla. Esa es nuestra tarea”, concluyó.

