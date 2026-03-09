Incautan en Sinaloa 292 explosivos

Elementos de la Defensa custodian a 9 detenidos el 6 de marzo de 2026.

Las Fuerzas Armadas asestaron un golpe a los grupos de la delincuencia organizada que operan en la región noroeste del país, al incautar un arsenal que incluye 292 artefactos explosivos improvisados en el municipio de La Palma, en Badiraguato, Sinaloa.

A través de un comunicado, la comandancia de la XI Región Militar y 42a Zona Militar de la Defensa Nacional indicó que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el viernes pasado integrantes de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano (Defensa), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, detuvieron a nueve personas en los límites de los estados de Chihuahua y Sinaloa a las que les aseguraron diversos objetos, materia de delito federal.

La operación se dio tras realizar patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la región, cuando personal militar detectó a un grupo de personas que realizaban detonaciones con armamento en La Palma, donde capturaron a tres presuntos responsables.

Al ampliar el rango del operativo, las autoridades localizaron a otro grupo armado que intentó escapar. Tras una persecución y acciones de control, fueron detenidas seis personas más, lo que dio un total de nueve civiles arrestados, a quienes, presuntamente, se les aseguraron 17 armas de fuego —15 son largas y dos cortas—, dos mil 698 cartuchos y 84 cargadores.

Resalta el decomiso de 292 explosivos, 205 ponchallantas, aproximadamente 1 kilogramo de goma de opio, 1 vehículo con reporte de robo y equipo táctico.

Los detenidos e indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que determinarán la situación jurídica de los responsables.

La Defensa destacó que estas acciones se realizaron con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos de los indiciados, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública en ambos estados del país.