¡Aprovecha las mejores ofertas!

Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 10 de marzo

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Martes de frescura Walmart HOY 10 de marzo
Martes de frescura Walmart HOY 10 de marzo Foto: Reuters
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 10 de marzo te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

  • Mango Ataúlfo: $46.90 el kilo
  • Mandarina importada Marketside: $43.90 el kilo
  • Mango paraíso: $46.90 el kilo
  • Manzana red Delicious: $39.90 el kilo
  • Espárrago verde: $64.00 el kilo
  • Chile serrano: $59.00 el kilo
  • Cebolla blanca: $21.90 el kilo
  • Papa blanca: $21.90 el kilo
  • Pera de Anjou: $39.90 el kilo
  • Limón sin semilla: $24.90 el kilo
  • Zanahoria: $14.90 el kilo
  • Limón agrio: $24.90 el kilo
  • Sandía roja: $12.90 el kilo
  • Melón chino: $26.90 el kilo
  • Cilantro: $11.90 la pieza
  • Lechuga romana: $14.90 la pieza
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carnes, Pollo y Pescados

  • Milanesa de pechuga: $169.00 el kilo
  • Camarón coctelero: $189.00 el kilo
  • Mojarra Tilapia: $84.00 el kilo
  • Fajita de pechuga natural: $135.00 el kilo
  • Pechuga sin piel: $162.00 el kilo
  • Milanesa congelada: $154.00 el kilo
  • Milanesa bola de res: $200.00 el kilo
  • Carne de res SuKarne deshebrada 300 g: $134.00 el paquete
  • Pechuga de pollo SuKarne deshebrada 300 g: $80.00 el kilo
  • Molida de res 80/20 por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $142.00 el kilo
  • Medallones de atún Dolores Premium aleta amarilla 4 piezas congelado: $232.00 el kilo
  • Milanesa de res pulpa blanca por kilo peso aprox por charola 700 a 800 g: $188.00 el kilo
  • Carne de res para asar por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $219.00 el kilo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'
¡Aprovecha las mejores ofertas!

‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 10 y 11 de marzo