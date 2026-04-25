Tulum Air Show 2026: estiman 20 mil asistentes a espectáculo aéreo en Quintana Roo

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de la Fuerza Aérea Mexicana, y el Comité de la Feria Aeroespacial México (FAMEX), llevan a cabo el “Tulum Air Show 2026”, del 23 al 26 de abril en las instalaciones del Grupo de Base Aérea Militar No. 12, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tulum, en Quintana Roo.

El evento incluye, entre otras actividades, congresos sobre seguridad aérea y ferias aeronáuticas, una exhibición comercial y un encuentro de negocios, además de cuatro demostraciones de vuelo, con acrobacias y salto de paracaidistas, en las que se estima una asistencia de 20 mil personas.

“Tulum Air Show 2026” se realiza del 23 al 26 de abril. ı Foto: Cortesía

A la inauguración, realizada el pasado 23 de abril, asistió la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa, y el General de División Piloto Aviador de Estado Mayor, Román Carmona Landa, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana.

Asimismo, en el marco del “Tulum Air Show 2026”, el pasado 24 de abril se llevó a cabo el lanzamiento de la “Feria Aeroespacial México 2027”, presidido por el Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, acompañado por el General de Grupo de Estado Mayor, Disraelí Gómez Herrera, director de la FAMEX. Como invitado especial, asistió el embajador de Italia en México, Alessandro Modiano.

Durante el evento se realizaron conferencias sobre seguridad aérea, ferias de negocios con empresas y universidades, exposiciones estáticas de aeronaves y, paralelamente, se llevó a cabo una demostración de autos organizado por la serie NASCAR.

Demostración aérea como parte del espectáculo aéreo Tulum 2026, en Quintana Roo. ı Foto: Cortesía

Como parte del evento aeronáutico, el este 25 de abril se realizó el primer Espectáculo Aéreo, con la participación de 18 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y 6 aeronaves civiles.

Además, en el óvalo de la serie NASCAR, ubicado en la Plataforma de Aviación Ejecutiva del aeropuerto de Tulum, se realizó una carrera de autos, y se entregó un reconocimiento a integrantes del equipo acrobático de la Brigada de Fusileros Paracaidistas que este año conmemora el “80 aniversario de su creación”, en donde 6 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y una aeronave de una aerolínea comercial realizaron un pase sobre el evento automovilístico junto con la exhibición de un dirigible y la demostración del vuelo de un paramotor deportivo.

Espectáculo aéreo Tulum 2026 incluyó salto de paracaidistas. ı Foto: Cortesía

Para cerrar el “Tulum Air Show 2026”, este 26 de abril, se realizará el segundo Espectáculo Aéreo sobre la playa del Parque del Jaguar, con la participación de 18 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y 3 aeronaves civiles.

Asimismo, en el óvalo de la serie NASCAR está programada la carrera estelar y se contempla el pase de 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, vuelo de demostración de un paramotor deportivo y un espectáculo con 300 drones.

Además de impulsar el crecimiento económico en el sector aeroespacial, atraer la inversión extranjera y fomentar la creación de empleos especializados, el “Tulum Air Show 2026” busca constituirse como una plataforma de promoción para la séptima Edición de la Feria Aeroespacial México (FAMEX 2027), prevista para el 20 al 24 de abril de 2027 en Santa Lucía, Estado de México.

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cehr