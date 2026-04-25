Ola de calor extrema: Pronostican temperaturas de hasta 45°C en estos estados de México

Fuerte ola de calor alcanza a estos estados

México enfrenta uno de los episodios de calor más intensos en lo que va del año. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua informaron que una onda de calor, impulsada por un sistema de alta presión, impactará a gran parte del territorio nacional durante este fin de semana, con temperaturas que podrían superar los 45°C en al menos 21 entidades.

Este fenómeno, aunque habitual en primavera, se presenta con una intensidad inusual debido a una circulación anticiclónica que impide la formación de nubes y reduce significativamente las probabilidades de lluvia.

Altas temperaturas registradas el 24 de abril ı Foto: CONAGUA

Los estados más afectados (40°C a 45°C)

El termómetro alcanzará niveles críticos en las regiones del Noroeste, Occidente, Sureste y la Península de Yucatán. Las zonas bajo alerta máxima son:

Norte y Occidente: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Zacatecas.

Sur y Sureste: Guerrero, Morelos, Oaxaca (norte y centro), Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Península de Yucatán: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Noreste y Oriente: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Incluso en zonas de clima templado, el calor será relevante. Para la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Tlaxcala, se pronostican máximas de 30°C a 35°C.

Estas temperaturas, aunque menores que en las costas, intensificarán la sensación de sofocamiento urbano debido al asfalto y la baja humedad.

La onda de calor se mantendrá activa al menos hasta el martes 28 de abril. Mientras que por la tarde el calor será sofocante, el SMN advierte sobre contrastes térmicos importantes, en zonas serranas de Chihuahua y Durango, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 0°C durante la madrugada.

Debido a #CondicionesMeteorológicasAdversas continuará la #OlaDeCalor en la mayor parte de México, consulta el video para más detalles. ⬇️ pic.twitter.com/QKSEr5qezE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 24, 2026

Recomendaciones ante la emergencia climática

Ante el riesgo de golpes de calor e insolación, las autoridades de Protección Civil recomiendan:

Hidratación constante: Beber agua aunque no se tenga sed; evitar bebidas con exceso de azúcar o cafeína.

Protección solar: Utilizar bloqueador, sombreros y ropa ligera de colores claros.

Evitar exposición directa: No realizar actividades físicas intensas al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Cuidado de mascotas: No dejar a animales dentro de vehículos ni sobre azoteas sin sombra y agua.