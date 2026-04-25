“Tiroteo mañana”: ¿En qué consiste el peligroso reto viral que activó protocolos de seguridad en escuelas?

Una preocupante tendencia viral denominada “Tiroteo mañana” ha desencadenado una ola de preocupación y la movilización de cuerpos de seguridad en estados como Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California.

Lo que comenzó como un “trend” de TikTok se ha convertido en un problema de seguridad pública que ha obligado a la suspensión de clases y al inicio de múltiples carpetas de investigación.

¿En qué consiste el reto?

El fenómeno consiste en difundir mensajes alarmistas con la frase “tiroteo mañana”, utilizando pintas en los baños de las escuelas, mensajes en redes sociales o llamadas al 911.

Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y diversas fiscalías señalan que se trata de falsas alarmas generadas por perfiles de reciente creación para provocar pánico, las autoridades subrayan que no pueden ser minimizadas.

Se recomienda supervisar los contenidos consumidos por menores ı Foto: Cuartoscuro

“No es una broma: una moda se puede convertir en un delito”, advirtió el general Laureano Carrillo, secretario de Seguridad en Baja California, donde se registraron llamadas de amenaza.

Estados con alerta

La respuesta de las autoridades ha sido inmediata, aplicando protocolos de emergencia que incluyen el desalojo de alumnos y el reforzamiento de la vigilancia:

Puebla e Hidalgo: Se abrieron carpetas de investigación tras amenazas en centros escolares como el Niños Héroes de Chapultepec y secundarias en Tizayuca y Huejutla.

Tlaxcala: La fiscalía investiga pintas en el Tecnológico de Apizaco y diversos CBTIS, bajo la premisa de que estos actos “no pueden ser tomados como broma”.

Tamaulipas y Nuevo León: La Guardia Estatal ha intensificado patrullajes en secundarias de Matamoros, Reynosa y Monterrey ante el hallazgo de mensajes en salones y áreas comunes.

Oaxaca y Veracruz: Planteles de nivel medio superior han activado protocolos preventivos tras detectar amagos en baños de bachilleratos y telesecundarias.

Se registraron amenazas de tiroteo para mañana en otras tres escuelas: Scalabrini, Maestro Alfredo Bravo y Gabriel de Mazo. Las amenazas son para mañana viernes. @LVDiez pic.twitter.com/Przlg9Iym2 — Mailen (@MailenSanchez5) April 16, 2026

Ante la propagación de este trend, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades estatales hacen un llamado urgente a:

Supervisar el contenido digital que consumen los menores en TikTok y otras plataformas.

Fomentar el uso responsable de redes sociales y explicar las consecuencias legales de realizar amenazas falsas.

Mantener la calma y verificar cualquier información con los canales oficiales de la escuela antes de difundir mensajes alarmistas que solo aumentan el pánico.

Se ha convocado a los secretarios de educación estatales para establecer un protocolo unificado que permita atender estas situaciones sin caer en la desinformación, pero garantizando siempre la integridad de los estudiantes.