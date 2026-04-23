Así comenzó el ataque en Teotihuacán; captan a agresor antes de abrir fuego | VIDEO

Un video captado con cámara 360 documentó segundo a segundo el inicio del ataque armado registrado el lunes pasado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán. La grabación muestra a Julio César “N” subir a la plataforma uno de la Pirámide de la Luna con un morral en la mano, minutos antes de abrir fuego contra los visitantes que se encontraban en el sitio.

La evidencia pertenece a Joel Torres, visitante que acudió al complejo acompañado de su esposa, su hijo y su nuera. El registro permite seguir el trayecto del agresor mientras avanza entre turistas hasta colocarse en uno de los costados de la plataforma. Ahí se agacha, abre la mochila y prepara el ataque. A unos centímetros de él, dos turistas canadienses toman asiento sin advertir el riesgo; ellas se convertirían en las primeras víctimas.

Segundos después, cuando Joel inicia el descenso por la escalinata, se escuchan los primeros disparos. En un inicio, la reacción resulta confusa. La escena cambia cuando el agresor se levanta: visitantes que permanecían en los escalones corren en distintas direcciones. “¡Agáchense, agáchense!”, grita el hombre en inglés mientras intenta alertar a quienes se encuentran cerca.

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Una voz irrumpe entre el ruido: “¡Tiros, tiros!”. El aviso desata el pánico y la multitud se precipita por las estrechas escalinatas de la Pirámide de la Luna. Joel repite a su familia que mantenga la calma, justo cuando otra detonación corta el aire. En la huida, una mujer grita a alguien que aún permanece en los peldaños: que descienda, que se apure.

Se registra otra detonación mientras una voz en inglés pide mantenerse pegados al muro. Joel replica la indicación y guía a otros visitantes que avanzan en diagonal para salir del área donde vuelve a escucharse un disparo. A la par, una mujer suplica que no se detengan y que se alejen del sitio.

Otra mujer advierte que “están tirando balazos” mientras Joel da instrucciones a su familia para alejarse aún más de la pirámide y ponerse a salvo. “Rápido, por aquí, métete a la izquierda” indica con la respiración entrecortada.

La grabación concluye con el grupo alejándose por un camino de tierra, mientras al fondo resuenan al menos dos disparos adicionales. El material aporta una reconstrucción precisa del momento en que el ataque detonó el pánico entre visitantes nacionales y extranjeros.

Días después, el propio Joel relató en redes sociales el desarrollo de la jornada que derivó en el atentado. “Abril 20, 2026. Un día que comenzó como un sueño, terminó en una pesadilla”, escribió. El hombre detalló que el viaje inició en Dallas, Texas, como parte de un plan familiar para conocer la Ciudad de México.

El itinerario incluyó un vuelo en globo sobre Teotihuacán durante el amanecer, experiencia que describió como “inolvidable”. Más tarde, tras desayunar, el grupo ingresó al sitio arqueológico y decidió subir la Pirámide de la Luna. “Ahí arriba, entre fotos y sonrisas, admirábamos la vista, sin imaginar lo que estaba por venir”, relató.

La narración detalla que el grupo apenas había descendido unos escalones cuando escuchó el primer estruendo. “Sabíamos que teníamos que bajar, pero los escalones eran peligrosos, aun así, la adrenalina tomó el control”.

El escape continuó entre detonaciones. “Solo pensábamos que una bala podía alcanzarnos en cualquier momento”, escribió. Tras llegar al estacionamiento sin ubicar de inmediato su transporte, el grupo corrió hasta la entrada del complejo. El impacto emocional apareció después, dentro del autobús: “El silencio, los nervios, las miradas”.

Joel subrayó que su cámara captó el momento en el que el atacante “sube a la pirámide, pasa frente a nosotros, se coloca en una esquina y comienza a prepararse”. Señaló que la secuencia documenta los instantes previos y el caos posterior al ataque, cuyo saldo dejó a una joven sin vida y a varias personas lesionadas. “Aquí les comparto. Se escuchan los disparos y el caos. Gracias a Dios salimos bien”.

Este video aporta uno de los registros más completos del ataque, al documentar desde la preparación del agresor hasta la reacción inmediata de quienes intentaron escapar en medio del pánico.

#ULTIMAHORA

Desde otra perspectiva...

Así comenzó el ataque armado en Las Pirámides...

Un turista siguió los pasos del sujeto que sometió y disparó a turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se observa cómo se preparó para ejecutar el tiroteo desde la Pirámide de la Luna pic.twitter.com/1r2psrMw4L — MegaurbeMX (@MegaurbeMx) April 23, 2026

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FGR