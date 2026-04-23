Reabre Teotihuacán más vigilado, pero con revisión improvisada

UN ELEMENTO de Seguridad en la Pirámide de la Luna, ayer.

En San Martín de las Pirámides, Estado de México

Entre retrasos e improvisación, ayer reabrió la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, con un nuevo dispositivo de seguridad que incluye a 60 elementos de la Guardia Nacional —30 más—, 16 policías auxiliares y 69 custodios. Entre las medidas a raíz del ataque armado del lunes están la revisión de mochilas y bolsas en los cinco accesos y rondines al interior.

2 elementos de la Policía Auxiliar están en cada acceso

Aunque se anunció que desde las 8:00 habría acceso, decenas esperaron más de tres horas, pues las puertas se abrieron a las 11:15 horas. Algunos turistas habían llegado desde las 7:30, lo cual generó molestias.

GUARDIA Nacional, ayer, revisa mochila de un paseante. ı Foto: Armando Armenta›La Razón

El Tip: LAS ZONAS arqueológicas y museos de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana pasaron de contar con 571 custodios en 2024 a sólo 348 en 2025.

“Ahorita me volvieron a decir que en media hora, creo que todavía van a tardar. Ya no tengo tiempo para volver, vine específicamente porque mi trabajo tiene que ver con los pueblos indígenas en Brasil, entonces conocer este sitio es como un sueño por todo lo que implica”, comentó a La Razón Yarssan, originario de Brasil.

Policía resguarda la Pirámide de la Luna, mientras turistas se toman fotos, la tarde de ayer. ı Foto: Especial

Vendedores también estaban molestos. “Estoy en desacuerdo, porque se dijo que a las 8:00 sería la reapertura, es una gran mentira, aún no se abre”, dijo Juana Rosales, quien desde los seis años comercializa artesanías en el lugar. También unos jóvenes provenientes de la Ciudad de México se quejaron: “No nos han dicho nada, nos tienen parados en el sol”. Y otro señor les reclamaba a los elementos de la Guardia Nacional que estaban afuera: “Eso ya lo tenían que haber tenido resuelto ayer, no hoy”.

Elementos de campo de la Guardia Nacional en una de las edificaciones. ı Foto: Especial

Cuando abrieron las puertas, las caras de fastidio cambiaron por sonrisas. La primera visitante, originaria de Vietnam, alzó las manos y celebró. Para remediar, ayer todos los visitantes no pagaron su entrada.

Turistas de distintos países, entre estos Colombia, Alemania, Brasil y Vietnam, se dieron cita desde temprano, pero demoraron en darles el acceso. Después de horas sin saber si podrían ingresar, disfrutaron de su estancia en el sitio Patrimonio de la Humanidad. ı Foto: Especial

Más tarde, Omar Vázquez, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explicó que demoraron porque tuvieron que “hacer un recorrido de reconocimiento en acompañamiento de todos los elementos de seguridad. Eso nos podía garantizar el acceso a los visitantes”.

Turistas de distintos países, entre estos Colombia, Alemania, Brasil y Vietnam, se dieron cita desde temprano, pero demoraron en darles el acceso. Después de horas sin saber si podrían ingresar, disfrutaron de su estancia en el sitio Patrimonio de la Humanidad. ı Foto: Especial

Para revisar las bolsas y mochilas, de manera improvisada se colocó una mesa de plástico en cada uno de los accesos, donde los turistas ponían sus pertenencias y se hacía una inspección superficial. Aunque había aparatos de detección de metales, no se usaban.

Personal de proximidad ciudadana de la corporación federal, al realizar un rondín. ı Foto: Especial

Este filtro de ingreso fue considerado ineficiente por algunos turistas, como una turista de Tijuana: “A mí no me revisaron, me hicieron abrir la mochila y me dijeron, pásele, pásele. Debería haber un arco de seguridad. Nos hicieron esperar bastante tiempo (afuera) para ser ineficientes, incluso en su revisión”, reclamó.

Turistas de distintos países, entre estos Colombia, Alemania, Brasil y Vietnam, se dieron cita desde temprano, pero demoraron en darles el acceso. Después de horas sin saber si podrían ingresar, disfrutaron de su estancia en el sitio Patrimonio de la Humanidad. ı Foto: Especial

Próximamente habrá arcos, prometió el director del INAH: “Estarán listos para la siguiente semana, tendremos uno en cada uno de los accesos”.

Turistas de distintos países, entre estos Colombia, Alemania, Brasil y Vietnam, se dieron cita desde temprano, pero demoraron en darles el acceso. Después de horas sin saber si podrían ingresar, disfrutaron de su estancia en el sitio Patrimonio de la Humanidad. ı Foto: Especial

Otros consideraron que la inspección fue adecuada. “Nos hicieron que abriéramos los carros, revisaron las mochilas. Está bien que implementen la seguridad”, contó Aquiles Mijangos, originario de México, pero radicado en San Diego, Estados Unidos.

Turistas de distintos países, entre estos Colombia, Alemania, Brasil y Vietnam, se dieron cita desde temprano, pero demoraron en darles el acceso. Después de horas sin saber si podrían ingresar, disfrutaron de su estancia en el sitio Patrimonio de la Humanidad. ı Foto: Especial

Además, Adriana Quijano, de Colombia, dijo: “Me parece bien, en mi país desde hace muchos años estamos acostumbrados a que nos revisen por seguridad, por las bombas que ponían en una época, no es ningún problema, es mejor que lo implementen en todas partes”.

Elementos de campo de la Guardia Nacional en una de las edificaciones. ı Foto: Especial

Entre las nuevas medidas tras el hecho que dejó un saldo de dos muertos —incluido el agresor— y 13 heridos, los elementos de la Guardia Nacional harán recorridos en toda la zona arqueológica.

Turistas de distintos países, entre estos Colombia, Alemania, Brasil y Vietnam, se dieron cita desde temprano, pero demoraron en darles el acceso. Después de horas sin saber si podrían ingresar, disfrutaron de su estancia en el sitio Patrimonio de la Humanidad. ı Foto: Especial

Ayer, durante el tiempo que este diario estuvo en el lugar, se vio a cuatro de ellos supervisando el sitio y un policía estaba arriba de la Pirámide de la Luna, donde un hombre disparó contra turistas el pasado lunes.

Turistas de distintos países, entre estos Colombia, Alemania, Brasil y Vietnam, se dieron cita desde temprano, pero demoraron en darles el acceso. Después de horas sin saber si podrían ingresar, disfrutaron de su estancia en el sitio Patrimonio de la Humanidad. ı Foto: Especial

En el monumento, donde el 20 de abril había gente corriendo para salvar su vida, hubo acceso a los visitantes, quienes subían para admirarlo o tomarse fotografías.

“Por lo pronto, en cada uno de los cinco accesos se incrementó la fuerza policiaca, tendremos a cuatro elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Auxiliar (en cada acceso); se han incrementado los elementos de la Guardia Nacional.Estarán haciendo rondines en la periferia del sitio arqueológico, del polígono protegido. También estarán haciendo rondines al interior”, explicó Vázquez.

El director del INAH aseguró que en todos los sitios arqueológicos y recintos culturales del país está garantizada la seguridad. Confió en que los hechos del lunes no afectarán la visita. Ayer acudieron mil 500 personas, 75 por ciento de un miércoles habitual, según cifras de la dependencia.

“Como lo dijo nuestra Presidenta, es la primera vez que ocurre una situación de esta magnitud, es lamentable. Tenemos toda la seguridad de que los sitios arqueológicos, museos y los recintos culturales tendrán el resguardo suficiente para que sean visitados por el público nacional y extranjero. Decirles a todos que la zona arqueológica garantiza todas las condiciones de seguridad para que puedan disfrutar del patrimonio”, expresó el titular del INAH.

Entre los visitantes —de Vietnam, Alemania, Brasil, Japón, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y México— no había una percepción de inseguridad tras los hechos de violencia ocurridos.

“Una amiga de Brasil que vio lo que pasó en la TV me dijo que no viniera, pero lo que ha pasado aquí sucede todo el tiempo en mi país. Fue un hecho aislado, me siento seguro. Este sitio lleva millones de años aquí. Y va a permanecer por más de miles de años”, dijo el brasileño Yarssan.

Lo mismo opinó su connacional Celso Ricardo: “Incidentes ocurren en todas partes del mundo. En París hay muchos, en Estados Unidos. Sí, me siento muy seguro porque el pueblo es muy bueno, muy hospitalario”. También Jonas, de Alemania, comentó: “Nos sentimos seguros, hay muchos policías hasta ahora”.

Con esa sensación de seguridad se sintió Aquiles Mijangos, quien acudió con 14 miembros de su familia. “Ya no queríamos venir, pero nos estuvimos informando. (Omar García) Harfuch dijo que no tuviéramos problema, que íbamos a estar bien cuidados, que iba a estar la Guardia Nacional”.

Aunque hubo otros más escépticos, como Víctor de la CDMX: “Opino que siempre va a ser lo mismo, ponen letreros de prohibido las armas, pero es muy ilógico, para nosotros que vivimos en México y conocemos las cosas, va a ser igual”.

El operativo implementado ayer también será replicado en otros sitios, aseguró el director general del INAH. “Vamos a instrumentar políticas de seguridad en los sitios arqueológicos de mayor visita, serían Chichén Itzá, Teotihuacán, Monte Albán, Palenque y Tulum”, puntualizó.

SIN DAÑOS AL PATRIMONIO. El director del INAH aseguró que hasta el momento no se han identificado afectaciones en la Pirámide de la Luna, donde ocurrió el ataque armado, y dijo que las fiscalías terminaron de recabar pruebas en el lugar.

“La Fiscalía General de la República y la fiscalía del estado ya hicieron las actividades correspondientes a la investigación. Hasta el momento no tenemos registrado el daño al patrimonio cultural, no existe”, informó Omar Vázquez.

Con información de Armando Armenta

Reconocen plazas de custodios sin contratar

Pese a que los contratos públicos disponibles en Compras MX evidencian que el INAH redujo 40 por ciento el número de custodios en museos y zonas arqueológicas de la Ciudad de México y Zona Metropolitana del Valle de México, como documentó el martes La Razón, el director general de la dependencia, Omar Vázquez, negó que falte personal, aunque sí reconoció que hay plazas que no se han ocupado, lo cual en términos prácticos es contar con menos elementos.

“No hay una reducción. Hay movimientos en el instituto relacionados con las jubilaciones de los custodios y custodias. Es generar los mecanismos para que se puedan hacer las contrataciones… Tenemos un número de custodios adecuados, la protección, conservación”, aseguró ayer.

“En todas las zonas arqueológicas habrá un reforzamiento, estamos en ese análisis para la integración e incorporación de más elementos”, dijo.

Al ser consultado sobre el trabajador del INAH que fue agredido con un arma blanca dentro de la zona arqueológica de Tenayuca sólo comentó: “Estaremos reforzando la seguridad, como ya lo mencioné”. No especificó cuáles serán esas nuevas medidas.

Las declaraciones contrastan con las del Sindicato Nacional de Restauradores del INAH, que ayer señaló que lo ocurrido el lunes “no es un hecho aislado, es la consecuencia de años de desatención presupuestal al sector cultura. La reducción sostenida del presupuesto ha significado menos plazas de custodia…”.

Ante estos reclamos, ayer el INAH lanzó un comunicado en el que aseguró que “no se redujo el recurso destinado a la seguridad. En materia de vigilancia cuenta con más recursos que en 2025. El presupuesto original de 2026 para servicios de vigilancia fue de 188.7 millones de pesos, el cual se amplió y actualmente el disponible es de 296.7 mdp, superior a lo ejercido el año pasado”.