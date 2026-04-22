Abren Teotihuacán y visitantes señalan seguridad precaria: ‘A mí no me revisaron’

Luego del ataque registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, este miércoles volvió a abrir sus puertas en medio de un nuevo reforzamiento en la seguridad con alrededor de 60 elementos de la Guardia Nacional.

Desde muy temprana hora turistas y vendedores se dieron cita a las afueras de las pirámides con el fin de poder acceder al recinto, sin embargo, diversos visitantes denunciaron que no se les dio acceso hasta muchas horas más tarde.

Una visitante originaria de Tijuana dejo ver su molestia, pues esperaba por acceso desde las 08:00 horas, una vendedora de artesanías también se encontraba en la misma situación.

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▶ #Vídeo | Alrededor de 60 elementos de la Guardia Nacional estarán a cargo de la seguridad en la zona arqueológica de Teotihuacán a partir de hoy y tras el ataque armado ocurrido el lunes pasado.

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Si se cerrara más pues si me afectaría, porque toda la vida he vivido de acá [...] No tengo como tal ese miedo, que temamos por la seguridad Vendedora artesana de Teotihuacán



El retraso en el acceso se debió a que aún no se completaba el afinamiento en los nuevos protocolos de seguridad tras los eventos del lunes pasado. Ante esto, un visitante expresó: “Eso no debían tener desde ayer”.

Fue alrededor de las 11:00 cuando ingresaron los primeros visitantes a través de la puerta número 2, donde con una mesa improvisada, un elemento de la Guardia Nacional y un custodio revisan las mochilas y bolsas.

▶ #Vídeo | Con una mesa improvisada, un elemento de la Guardia Nacional y una custodio revisan las mochilas y bolsas de los visitantes en la zona arqueológica de Teotihuacán.

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Una turista originaria de Tijuana se quejó de lo que se calificó como un ‘precario dispositivo de seguridad’ a pesar de que tuvo que esperar varias horas para ingresar a Teotihuacán afirmó que no se le reviso.

A mí no me revisaron; ¿nos hicieron esperar para esto? Visitante de la zona arqueológica



▶ #Vídeo | Una visitante originaria de Tijuana se queja del precario dispositivo de seguridad, a pesar de que tuvo que esperar horas para ingresar a la zona arqueológica de Teotihuacán.



“A mí no me revisaron; ¿nos hicieron esperar para esto?”, dijo.

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Durante la mañana del martes 21 de abril, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la zona reabriría este miércoles en un horario de 08:00 horas a 17:00 horas, con un protocolo de seguridad reforzado con el fin de garantizar la estadía de todos los visitantes.

De igual forma se explicó que el acceso a la Pirámide de la Luna, lugar donde ocurrió el ataque el lunes pasado se encontraba cerrado hasta nuevo aviso, mientras continúan las investigaciones del caso.

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LMCT