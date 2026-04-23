DIF detiene publicación de ensayo de Octavio Paz

DEBIDO a que el director ejecutivo jurídico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF), albacea del patrimonio de Marie José Paz, no ha dado respuesta a la solicitud de los derechos para la publicación del ensayo ”Risa y penitencia”, del poeta Octavio Paz, éste no ha podido aparecer en la reedición del libro Magia de la risa, dio a conocer ayer a este diario El Colegio Nacional. Durante dos años se les ha imposibilitado publicar obras del autor de Piedra del Sol.

Coeditado por El Colegio Nacional y la Universidad Veracruzana, incluye un texto inédito del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma.

Esta situación no es la única que enfrenta El Colegio Nacional, institución que tendría que estar a cargo del archivo del Nobel de Literatura, como lo dejó escrito ante un notario el poeta, con el fin de que a 25 años de su fallecimiento se divulgara, sin que esto sea posible.

El Colegio Nacional está envuelto en un recorrido judicial. “Ha obtenido resoluciones favorables en una serie de amparos que facultan a esta institución para que forme parte de la sucesión testamentaria del poeta, así como para que participe en la adjudicación de sus papeles, cartas, documentos y correspondencia privada”, detalló.

Sin embargo, el albacea se ha inconformado con las resoluciones, favorables para la institución de la que fue miembro Octavio Paz desde 1967, y ha promovido una serie de amparos. “Los efectos de éstos se encuentran suspendidos”, explicó El Colegio Nacional.

El pasado 27 de febrero se trasladó el acervo del poeta al Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam). Hasta ese momento, la Secretaría de Cultura federal informó que de las 137 mil 277 fojas, 110 mil 521 se habían restaurado y colocado en guardas, 64 mil 217 se digitalizaron y 39 mil 334 se catalogaron. El archivo había estado en la Casa Marie José y Octavio Paz desde 2023.

Hace tres años se informó que se gestionarían recursos para mantener el importante acervo a través de un fideicomiso integrado por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el DIF de la CDMX.

Quedaba pendiente el traslado del acervo documental de Octavio Paz a El Colegio Nacional, como lo estipuló el poeta. Sin embargo, se tenía que suscribir un convenio.