Autopista México-Pachuca: Cierres y desvíos HOY 10 de marzo

La vía de cuota que conecta la CDMX y tres zonas del Edomex con Pachuca es una de las más transitadas de la zona, por lo que los cierres y desvíos afectan a miles de usuarios que la transitan al día.

La Autopista México-Pachuca funciona como conexión entre estas tres entidades del país, por lo que incluso es una ruta clave para aquellos que tienen que transitar desde el norte del Valle de México hacia Hidalgo.

Este jueves 5 de marzo y viernes 6 de marzo esta vialidad estuvo cerrada debido a que se realizaron mantenimientos en dicha vialidad, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

¿Cómo está la autopista México-Pachuca HOY 10 de marzo? ı Foto: Cuartoscuro

Cierres y desvíos de la Autopista México-Pachuca hoy 10 de marzo

Para este martes 10 de mayo no se han reportados cierres oficiales ni bloqueos en la Autopista México-Pachuca, por lo que no se han registrado afectaciones en la circulación sobre esta vialidad.

Aunque hasta el momento no se han reportado cierres, desvíos o bloqueos en la Autopista México-Pachuca, se recomienda a las personas que circulan por esta vía mantenerse al tanto de posibles cambios.

Debido a que esta vialidad es una de las más transitadas, se puede registrar la concentración de muchos vehículos durante las conocidas horas pico dirarias, que generalmente se registran por la mañana y la tarde.

Se recomienda a los conductores; tanto de vehículos particulares como de transporte y transporte de carga, conducir con precaución e informarse por medio de los reportes oficiales sobre posibles afectaciones en el tránsito de la Autopista México-Pachuca.

También se recomienda respetar los límites de velocidad, salir con el tiempo necesario para evitar retraso en los traslados, y mantenerse informado ante posibles manifestaciones o accidentes que se registren durante el día.

Las personas pueden consultar los posibles accidentes o cierres de circulación en algunas vías mediante las redes sociales de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

