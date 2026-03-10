Designan terna para ser nuevo titular de ASF; Aureliano Hernández, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez, finalistas

Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures son los tres finalistas para ser el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se informó este martes 10 de marzo.

Los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, presentaron la terna en la que se elegirá al nuevo titular de la ASF, para el periodo 2026-2034.

El diputado Javier Herrera, presidente de la Comisión, detalló que revisaron 3 mil 080 cédulas de evaluación, y el dictamen fue aprobado por 37 votos a favor.

Noticia en desarrollo...

