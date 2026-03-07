Aspirantes a la ASF exponen sus propuestas

David Colmenares Páramo (en silla), actual titular de la ASF, en su salida de la Cámara de Diputados, ayer

En la Cámara de Diputados se llevó a cabo la segunda ronda de entrevistas a los aspirantes a encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), proceso en el que participaron el actual titular del organismo, David Colmenares Páramo, quien busca la reelección, y el excontralor de la capital del país, Juan José Serrano Mendoza.

Durante su intervención, Colmenares Páramo recordó que hace ocho años participó en el mismo proceso con resultados favorables y expresó su confianza en que la historia pueda repetirse. El auditor sostuvo que la institución requiere continuidad en su trabajo, al considerar que la ASF “va bien” y que el organismo “está vivo”.

EL TIP: Es necesario el voto de dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Diputados para designar al titular de la ASF, el cual tiene capacidad de reelegirse una vez.

El funcionario señaló que la Auditoría no debe enfocarse únicamente en sancionar el uso irregular de los recursos públicos, sino también en mejorar su desempeño y fortalecer su capacidad técnica. Subrayó que la institución no es de “aplausos ni declaraciones”, sino de trabajo con evidencias y rigor técnico.

Asimismo, defendió el modelo de la “nueva Auditoría” que impulsó durante su gestión, el cual, dijo, ha privilegiado la colaboración con los entes fiscalizados para generar mayor conciencia sobre el manejo adecuado de los recursos públicos. También destacó avances en capacitación del personal y en la modernización de los procesos de auditoría.

8 años dura el cargo de titular de la ASF

Por su parte, Serrano Mendoza, quien fue contralor de la Ciudad de México durante el gobierno de la actual Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró contar con la experiencia necesaria para encabezar el órgano fiscalizador.

El aspirante señaló que su objetivo es fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización y ofrecer al país una institución que esté “a la altura de lo que merece el pueblo de México”.

Durante su exposición planteó cinco ejes de transformación para mejorar la fiscalización en el país, entre ellos una actuación basada en los principios de legalidad.