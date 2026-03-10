La oposición respaldará el tope a “pensiones doradas”

Sesión en la Cámara de Senadores, el 3 de marzo de 2026.

El Senado de la República discutirá y votará, este martes, en comisiones, la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum para limitar las jubilaciones millonarias en el sector público.

Con antelación, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) anunciaron su voto a favor, pero advirtieron fallas técnicas y su rechazo a la retroactividad para aplicar la propuesta a pensiones ya otorgadas.

La iniciativa busca modificar el artículo 127 constitucional para establecer que ningún servidor público podrá recibir una jubilación o pensión superior a la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal.

El Dato: La iniciativa parte de una política de austeridad de Claudia Sheinbaum para evitar jubilaciones superiores al salario presidencial.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, respaldó el fondo de la medida, pero cuestionó que en Luz y Fuerza del Centro (LFC) haya quien cobre un millón de pesos mensuales de pensión, y dijo que “la iniciativa está hecha con las patas”.

Su crítica apunta al mecanismo para fijar el tope, vincularlo al sueldo presidencial lo convierte, a su parecer, en una variable sujeta a decisiones unilaterales: “Si el día de mañana esta Presidenta, o quien sea presidente, decide subirse el sueldo, entonces aumentan las pensiones”, advirtió.

Anaya Cortés propone en cambio usar 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), como ocurre con las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Desde el PRI, el vicecoordinador Manuel Añorve anunció su voto a favor de la propuesta electoral: “No importa quién haya generado estas pensiones millonarias, no importa en qué sexenio se haya dado, pero votaremos a favor”.

El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, informó que en su bancada también votarán a favor. Sin embargo, fue el más crítico sobre el alcance real de la medida:

“¿Resuelve esto el problema de las pensiones? Por supuesto que no”, afirmó, y calificó la propuesta como “una iniciativa mucho más de bandera política”. Ante la pregunta de si es una reforma populista, respondió: “Digamos que atiende una mínima parte del problema. El problema no está en las pensiones estratosféricas, sino en el conjunto de elementos que están a punto de hacer colapsar el sistema de pensiones en su conjunto”.

El punto más sensible es si la reforma será retroactiva. Es decir, si se aplicará también a pensiones ya otorgadas. La iniciativa sostiene que sí, apoyándose en jurisprudencia constitucional que avalaría reformas con efectos retroactivos cuando se trata de recursos públicos.

La posición es contraria a criterios previos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Al respecto, Anaya Cortés recordó que la Corte ya se pronunció “por unanimidad” en una integración anterior, al establecer que “cuando se trata de una reforma a la Constitución, no aplica el principio de retroactividad”.

El panista se dijo abierto al debate, pero advirtió que más de una década de criterios jurídicos acumulados no pueden ignorarse.

Manuel Añorve, por su parte, anticipó que el PRI emitirá un posicionamiento formal, aunque advirtió que “no se puede permitir que la retroactividad se esté dando ya como algo recurrente”.