› México, Brasil y la cumbre antinarco de Trump

Dicen que aunque ni la Presidenta Claudia Sheinbaum ni su homólogo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, hablaron de la exclusión de sus países en la cumbre antinarco que organizó el gobierno de EU, la reciente llamada telefónica entre ambos mandatarios, muy cercana en tiempos a aquella reunión en la que sólo acudieron representantes de países ideológicamente afines a la Casa Blanca, pareciera ser un mensaje de unidad frente a las presiones de Washington hacia un enfoque contra la violencia que ni Sheinbaum ni Lula comparten. Entre tanto, nos hacen ver que la llamada dejó algo más que buenos deseos y ánimos de cooperación bilateral, pues la Presidenta aceptó la invitación para visitar Brasil, algo que ocurrirá justamente por las fechas en que México será sede de la Copa Mundial de Futbol. A propuesta de Lula, se organizará una reunión entre privados de los dos países para explorar nuevas oportunidades de negocio. Brasil, por cierto, forma parte de los BRICS, un bloque de economías emergentes que ha propuesto una alternativa al dólar a la hora de comerciar.