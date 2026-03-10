México cae cinco posiciones en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión 2025

México se ubica entre los países con mayor restricción a la libertad de prensa

México retrocedió cinco posiciones en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025, al ubicarse en el lugar 18 de 23 países evaluados en América y el Caribe, lo que refleja un deterioro en las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país, de acuerdo con el informe difundido por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Según el estudio, México obtuvo 34.9 puntos de un máximo de 100, lo que lo coloca en la categoría de “alta restricción” para el ejercicio de la libertad de prensa en el continente. La calificación representa además una caída de 8.6 puntos respecto al año anterior, el descenso más pronunciado desde la primera edición del índice en 2020.

El informe analiza el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, que coincide prácticamente con el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre los factores más críticos señalados destaca la respuesta del Estado frente a la violencia y la impunidad contra periodistas.

En la dimensión relacionada con violencia e impunidad, México obtuvo apenas 6.93 puntos de 40 posibles, una de las puntuaciones más bajas entre los países evaluados. En ciudadanía informada y libre de expresarse, alcanzó 8.91 puntos de 30. En control de medios y periodismo, obtuvo 19.06 de 30, el apartado con mejor desempeño relativo.

Dentro de la clasificación regional, México se ubicó por debajo de la mayoría de los países del continente y solo superó a Haití, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. En contraste, los primeros lugares del índice fueron ocupados por: República Dominicana, Chile y Canadá.

El informe advierte que en América se registra un deterioro generalizado de la libertad de expresión, marcado por agresiones contra periodistas, detenciones arbitrarias y presiones sobre los medios de comunicación.

Los resultados reflejan que, aunque existen espacios para el funcionamiento de los medios, persisten problemas estructurales vinculados a la violencia contra periodistas y la impunidad en los ataques.

De acuerdo con datos de Reporteros Sin Fronteras (RSF), más de 150 periodistas han sido asesinados y al menos 28 permanecen desaparecidos en México desde el año 2000, lo que mantiene al país entre los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.

