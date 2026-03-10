PT denuncia campaña de ataques y linchamiento digital previo a votación de reforma electoral

La diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), denunció en tribuna de la Cámara de Diputados de México haber sido objeto de una campaña de insultos y linchamiento digital, incluso desde sectores del propio movimiento político al que pertenece, a unas horas de la discusión de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la sesión de este martes, la legisladora afirmó que los ataques en su contra se han intensificado en redes sociales, en medio de las diferencias internas respecto a la reforma electoral, y señaló que incluso ha recibido descalificaciones de figuras de la oposición, como la senadora panista Lilly Téllez, quien la llamó “chueca”.

"Chueca", es el adjetivo con el que tratan de demostrarme por mi físico, como en su momento lo hizo @LillyTellez... Pero estamos aquí para representar a este movimiento con dignidad y entereza pic.twitter.com/lWsqoGdgha — Lilia Aguilar Gil (@liliaaguilarmx) March 10, 2026

En ese contexto, Aguilar Gil presentó una propuesta para adicionar disposiciones al Código Penal Federal en materia de ciberacoso, al señalar que ella misma ha sido víctima de violencia digital por su apariencia física y por su postura política.

TE RECOMENDAMOS: Cámara de Diputados Morena aprueba en comisiones reforma electoral sin apoyo del PVEM y el PT

La legisladora sostuvo que está acostumbrada a las críticas, pero cuestionó el nivel de agresiones que se han registrado en los últimos días.

“No es que no esté acostumbrada a la violencia digital”, afirmó, al referirse a los insultos constantes que ha recibido en redes sociales. La diputada también respondió a señalamientos sobre el valor de una propiedad en Chihuahua, los cuales han sido utilizados para cuestionar su postura política.

Desde la tribuna aseguró que todos sus bienes son lícitos y están debidamente declarados, por lo que rechazó cualquier insinuación de irregularidades.

“No tengo nada que esconder, como no lo tiene el PT. La casa de 18, 16 o 24 millones de pesos… todos mis bienes son lícitos”, afirmó. Durante su intervención, Aguilar Gil lamentó que los ataques provengan incluso de sectores del propio movimiento político y advirtió que la intolerancia y el sectarismo pueden debilitarlo.

Recordó una frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que el mayor riesgo para el proyecto político era la división interna.

“La intolerancia, el sectarismo, los pleitos por los puestos y la desviación de los ideales del movimiento, como la corrupción, que hoy claramente se da dentro de nuestro movimiento”, señaló.

La diputada hizo un llamado a mantener la unidad y a respetar las diferencias internas, al afirmar que los adversarios no son quienes piensan distinto dentro del movimiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL