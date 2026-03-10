Sheinbaum recibe a centenar de empresarios nórdicos que invertirán en México

Este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a un centenar de empresarios provenientes de la región nórdica, que vinieron a México a confirmar inversiones que realizarán en el país.

Se trató de una delegación empresarial de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia encabezada por el Grupo Wallenberg.

Éste es identificado como uno de los conglomerados empresariales más importantes de Europa, al contar con inversiones en diversos sectores como telecomunicaciones, tecnología, industria, manufactura y ciencias de la vida.

Al recibirlos en el Salón Tesorería, la mandataria federal les aseguró que las puertas del país se encuentran abiertas a todos quienes deseen inyectar capital en el país.

En el mismo encuentro, los empresarios le plantearon preguntas sobre el sector energético, farmacéutico, agroindustrial y de telecomunicaciones.

El presidente del banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Marcus Wallenberg, confirmó que se han anunciado varias inversiones nórdicas en México y que además se encuentran alineadas con el Plan México.

En ese sentido, se dijo comprometido por continuar construyendo en el largo plazo la presencia de compañías nórdicas en México.

El SEB, junto a su firma de inversión, Investor AB, es un grupo que mantiene participaciones relevantes en empresas de escala global.

“En conjunto, las compañías vinculadas a su ecosistema generan un ingreso conjunto superior a 385 mil millones de dólares, emplean a cerca de 1.5 millones de personas y operan en aproximadamente 180 países, entre ellos México. Esta visita inédita marca la primera misión empresarial nórdica de esta magnitud al país”, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

