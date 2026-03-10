Unicef señala alta violencia sexual aquí

México se encuentra entre los países de América Latina y el Caribe con mayores niveles de violencia sexual contra menores de edad, de acuerdo con un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que analiza la situación de la niñez en el mundo.

El reporte advierte que la violencia sexual infantil comprende “cualquier acto deliberado y no deseado de naturaleza sexual perpetrado contra un menor de edad”, lo que incluye violación, intento de violación, contacto sexual no deseado, acoso sexual, exposición sexual, amenazas de carácter sexual y toma de imágenes sexuales sin consentimiento.

De acuerdo con una gráfica incluida en el análisis, México ocupa el tercer lugar entre mujeres de 18 a 29 años que sufrieron violencia sexual antes de cumplir 18 años, con una prevalencia del 13 por ciento.

En el comparativo regional, Trinidad y Tobago encabeza la lista con 25 por ciento, seguido de Granada con 14 por ciento, mientras que el promedio para América Latina y el Caribe se ubica en 17 por ciento.

Para el caso mexicano, la información retoma datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el indicador más reciente disponible.

El informe también señala que siete de cada diez mujeres mayores de 17 años en México han experimentado al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación.

Entre las formas más frecuentes de violencia a infancias destacan: psicológica, 51.6 por ciento; sexual, 49.7 por ciento; física, 34.7 por ciento; económica, patrimonial o discriminación, 27.4 por ciento.

Organismos internacionales han señalado que combatir la violencia requiere fortalecer la prevención, la denuncia y la protección institucional y reforzar las políticas públicas dirigidas a garantizar entornos seguros para la infancia.