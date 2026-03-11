Autopista México-Puebla: Cierres y desvíos HOY 11 de marzo

La Autopista México‑Puebla es una de las vías más transitadas que conecta la Ciudad de México con el estado de Puebla, por lo que diariamente registra alta afluencia vehicular.

Para este 11 de marzo, autoridades carreteras mantienen monitoreo permanente para detectar cualquier incidente que pueda afectar la circulación.

De acuerdo con reportes recientes de corporaciones viales y de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), la autopista se mantiene abierta y con circulación en ambos sentidos, aunque no se descartan afectaciones momentáneas por accidentes, obras o carga vehicular durante el día.

Autopista México-Puebla, a la altura de la caseta vehicular San Marcos, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

¿Hay cierres en la autopista México-Puebla hoy 11 de marzo?

Hasta la mañana de este miércoles no se reportan cierres totales programados en la autopista México-Puebla. Sin embargo, los automovilistas pueden encontrar:

Tráfico lento en accesos y salidas de la capital.

Reducción de carriles temporal por incidentes o trabajos de mantenimiento.

Operativos de seguridad y vigilancia en distintos tramos.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantener precaución y revisar reportes en tiempo real, ya que cualquier accidente puede generar cierres parciales.

Tramos con mayor carga vehicular

Algunos puntos de la autopista suelen presentar mayor congestión, especialmente en horas pico:

Km 17 al 25 : zona de La Caldera y salida hacia Ixtapaluca.

Km 40 al 60 : tramo de montaña cercano a Río Frío.

Acceso a la autopista desde Calzada Ignacio Zaragoza en la zona oriente de la capital.

Rutas alternas en caso de tráfico o incidentes

Si se presentan bloqueos o tráfico intenso, estas son algunas vías alternas para evitar retrasos:

Carretera Federal México‑Puebla (vía libre).

Circuito Exterior Mexiquense.

Arco Norte, para rodear el Valle de México.

Recomendaciones para automovilistas

Autoridades piden a quienes circulen por esta autopista:

Salir con tiempo suficiente para evitar contratiempos.

Consultar reportes de Guardia Nacional y CAPUFE.

Mantener distancia entre vehículos y respetar los límites de velocidad.

La autopista México-Puebla es una de las carreteras clave del centro del país, por lo que cualquier incidente puede generar afectaciones rápidas en la circulación, especialmente en los accesos a la Ciudad de México.

Por ello, se recomienda mantenerse informado durante el día.

