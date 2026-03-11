El Cuini busca nuevo plazo para eludir juicio

Elementos militares trasladan a Abigael González a Estados Unidos, el 13 de agosto de 2025.

Abigael González Valencia, alias El Cuini, presunto líder financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho —abatido por el Ejército Mexicano el pasado 22 de febrero—, se encuentra en negociaciones con la Fiscalía de Estados Unidos para resolver su caso sin llegar a juicio, según reveló su propia defensa en un documento presentado ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en Washington D.C.

El abogado Robert Feitel, de la firma Law Office of Robert Feitel, solicitó aplazar la audiencia programada para el 12 de marzo y moverla aproximadamente 60 días, con lo que propuso el 8 de mayo como nueva fecha.

El Dato: Abigael González fue entregado a EU el 13 de agosto de 2025, entre 26 capos extraditados por México, después de permanecer una década encarcelado en territorio mexicano.

De aprobarse, sería el tercer aplazamiento consecutivo para el acusado, tras postergaciones previas en octubre de 2024 y enero de 2026.

En el escrito judicial, la defensa reconoce abiertamente el estado de las negociaciones: “Las partes también se encuentran en conversaciones sobre una posible resolución del caso. El abogado que suscribe habló personalmente con el fiscal principal asignado a este caso, quien no se opone al aplazamiento solicitado”.

La defensa argumentó que necesita más tiempo para revisar una “cantidad muy significativa” de pruebas aportadas por el gobierno estadounidense, que incluyen “más de un año de interceptaciones del Título III, informes de investigación y otros documentos relacionados con el caso”.

Abigael González manifestó estar de acuerdo con el aplazamiento y con la suspensión temporal de los plazos establecidos en la legislación de juicio rápido, mientras continúan las negociaciones.

10 millones de dólares en ingresos brutos generó El Cuini para el CJNG

El Cuini fue detenido el 28 de febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, y permaneció recluido más de una década en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano.

En agosto de 2025 fue extraditado a Estados Unidos como parte de un operativo bilateral en el que el gobierno mexicano entregó a 26 narcotraficantes requeridos por la justicia estadounidense.

El caso judicial en su contra data de 2014. La acusación formal del Departamento de Justicia señala que González Valencia y Oseguera Cervantes encabezaron el CJNG y la organización Los Cuinis en una “estrecha alianza” para dominar el tráfico de drogas en México, y que, desde aproximadamente el año 2000, dirigieron una “empresa criminal continua” que, en tan sólo doce meses, generó más de 10 millones de dólares en ingresos brutos por la fabricación, importación y distribución de cocaína, marihuana y metanfetamina.

La negociación de El Cuini ocurre semanas después de la muerte de su cuñado El Mencho. El 22 de febrero pasado, Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo del Ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado ya había designado al CJNG como organización terrorista, junto a otros grupos del crimen organizado.

Especialistas señalan a González Valencia como uno de los principales arquitectos de las finanzas del CJNG y de sus redes de distribución hacia Estados Unidos y Europa, actividades que habrían generado ingresos millonarios para la organización a lo largo de dos décadas.