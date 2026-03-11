› Fuego amigo

Quien también elevó reclamos al buzón de quejas de la 4T fue la diputada petista Lilia Aguilar, al aprovechar la presentación de una propuesta en materia de ciberacoso para reclamar los ataques que, dijo, le han llegado desde el mismo movimiento político del que forma parte, debido a que —ella en particular— ha dejado ver su inconformidad con el proyecto presidencial para reformar el sistema de elecciones. “No me avergüenzo de nada, como no se avergüenza el PT de su posición (sobre la referida iniciativa). Asumimos el ataque. Nunca pensamos que vendría de nuestros hermanos de clase, nunca, pero somos firmes en nuestro planteamiento, de fortaleza y de pluralidad”, dijo Aguilar, después de señalar que en redes sociales la han llamado traidora y que hasta —en una muestra de carencia argumentativa— se han centrado en su físico para lapidarla. “¿Cómo planteamos que podemos representar a todo el pueblo de México cuando no hemos podido siquiera generar un diálogo interno sobre los que pensamos diferente?”, remató la legisladora en tribuna. Ahí el dato.