Pues con la novedad de que el diputado con licencia Sergio Mayer, recién echado de La casa de los famosos, pudiera ser que no tenga problema en volver a su curul a San Lázaro, ya que sólo pidió licencia. Ah, pero de ahí a que pueda volver al arropo morenista, todo parece indicar que va a estar complicado. Y es que nos cuentan que la dirigente nacional del partido guinda, Luisa María Alcalde, ha señalado que aunque el exgaribaldi puede regresar a desempeñarse como diputado, “nosotros también tenemos el derecho dentro de nuestra organización, y a través de la Comisión de Honestidad y Justicia, de determinar si alguien ha violentado estatutos del partido. En este caso, dado que hay un proceso en marcha, la Comisión ha determinado la suspensión de sus derechos dentro de nuestra organización”, declaró Alcalde. ¿Y eso qué significa? Ah, pues que por lo pronto no podría regresar al grupo parlamentario. Vaya decisión la del también actor que lo tiene fuera de La casa de los famosos y fuera de la casa guinda.