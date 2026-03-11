› La certeza de la ignorancia

Muchas cejas siguen levantadas luego de escuchar de la ministra María Estela Ríos algunas consideraciones sobre la familia. Fue ayer, durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde señaló: “Y me parece que no hay un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia, digo, salvo quien haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia”. La expresión de inmediato provocó fuertes señalamientos en las benditas redes y hubo hasta quien, ya yendo más lejos, cuestionó que asumiendo la lógica de quien fuera consejera Jurídica de la Presidencia en el sexenio pasado, entonces podría decirse también que los hijos por adopción o los que se engendran fuera del matrimonio no serían familia. En fin. El caso es que después Ríos González salió a pedir que sus dichos no fueran sacados de contexto y dijo que su expresión “sólo tuvo un carácter ilustrativo”. O sea, nos ilustró su supina ignorancia. Uf.