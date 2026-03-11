Se intentó capturar vivo a El Mencho: dice Trevilla

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, sostuvo que el objetivo del operativo contra el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho, era capturarlo con vida; sin embargo, se le tuvo que abatir al repeler las agresiones que los criminales cometieron contra los militares.

A pregunta expresa sobre por qué no se capturó vivo (a Nemesio Oseguera), Trevilla Trejo respondió: “Se intentó, pero si está muriendo nuestra gente, tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse”. Además, aseguró que, dadas las características del criminal, se pensaba “poco probable que él se entregara. Llevaba mucho armamento”.

Detalló que, al momento en el que los elementos militares llegaron al inmueble donde se encontraba resguardado Nemesio Oseguera, en Tapalpa, Jalisco, “se le conminó a entregarse”, pero en lugar de aceptar, realizó disparos contra los oficiales, para luego intentar darse a la fuga.

Ante esta situación, sostuvo que los militares respondieron bajo los términos de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza: “En toda operación militar se dictan unos documentos, unas… se llaman ‘órdenes generales de operaciones’”.

Explicó que “ahí siempre se establece que, en toda operación, todo el personal, tiene que apegarse a la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza, es decir: no pueden utilizar su armamento indiscriminadamente, no lo pueden utilizar si es que no se ve en peligro su vida o la de sus compañeros y, éste fue el caso. Lamentablemente ahí fallecieron dos oficiales y un elemento de tropa”.

Afirmó que, tras resultar herido en el enfrentamiento, Oseguera Cervantes recibió los primeros auxilios y se le trasladó en una unidad área, donde murió. Aseguró que las pruebas fueron entregadas por la Defensa y corroboradas por la Fiscalía General de la República (FGR), que realizó los peritajes y la necropsia del cuerpo.