Sheinbaum ratifica ‘Plan B’, ante posible bateo a reforma electoral en San Lázaro

Ante la previsión de que la reforma electoral que presentó ante el Congreso no sea avalada por la falta de consenso con los aliados de Morena, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que más adelante enviará otras propuestas de reforma, es decir, su ‘Plan B’.

Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados discutirá el dictamen de la reforma electoral; sin embargo, se prevé que el proyecto no avance debido a que las bancadas del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México se mantienen en rechazo a algunos términos como la modificación para elegir a los plurinominales y la reducción presupuestal a partidos.

En este contexto, la mandataria federal mencionó que esperará a que se dé el debate de hoy en la Cámara baja para enviar su plan alterno.

“Ya después del debate y del resultado ya presentaremos otras iniciativas… Vamos a esperar a ver”, declaró.

Mientras tanto, nuevamente se dijo satisfecha por considerar que ella ya cumplió con el haber presentado la propuesta con base en las demandas de la población.

“Yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa. Cumplo con un compromiso que hice con el pueblo, lo hice en campaña y lo hice en el Zócalo de la Ciudad de México con los cien puntos”

Reiteró que los legisladores serán los que tomen la decisión del voto que emitirán respecto a los cambios al sistema electoral.

“Lo principal que es esta solicitud ciudadana sobre dos temas esenciales que son los recursos económicos y el que todos los legisladores sean electos aun cuando representen proporcionalmente a su partido y ya depende de los legisladores cómo van a votar, pero nosotros cumplimos y para mí pues eso es muy importante”, dijo.

