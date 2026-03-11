Sheinbaum y gasolineros renuevan acuerdo para limitar precio de gasolina a $24

El límite al precio del litro de gasolina se mantendrá por medio año más, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y líderes del sector acordaron renovar el convenio para que el costo de este combustible no rebase los 24 pesos, a pesar de las presiones internacionales que han caído sobre el crudo por el conflicto en Medio Oriente.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el acuerdo para renovar el límite del combustible.

“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”, escribió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en sus redes sociales.

Esta tarde, empresarios gasolineros acudieron a Palacio Nacional para ratificar el acuerdo, en medio de las presiones internacionales que se han generado sobre el crudo a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

A la salida de la reunión que se extendió por menos de una hora, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla recordó que aplica únicamente para la gasolina magna y explicó que la Premium no se topa porque el mercado para ésta es reducido.

El presidente de Onexpo, Félix Robelo, comentó que se les aseguró desde el gobierno que se cuentan con los esquemas para mantener los apoyos en medio de la situación global.

“Se renovó el acuerdo que se tiene con el sector gasolinero. Como ustedes saben, cumple un año en el mes de febrero y hoy se firma el acuerdo por otros seis meses para estabilizar el precio de la gasolina… Existen los mecanismo para poder sostener y aguantar las presiones que ha habido a nivel mundial con el precio del petróleo”, declaró.

Se dijo confiado en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplicará de manera responsable los estímulos fiscales.

Además, mencionó que durante la última semana disminuyó el precio del petróleo.

“Los mecanismos que el Gobierno Federal pueden aplicar están disponibles, nos lo acaba de confirmar la señora Presidenta y creo que el diálogo que hemos tenido con las diferentes instituciones para estirar el acuerdo, sobre todo con la Secretaría de Energía”, declaró.

Abel Mier, de Grupo Synergo, afirmó que como empresarios se encuentran en condiciones de mantener el precio límite con los apoyos de Pemex y el Gobierno y confirmó que se mantendrán los mismos mecanismos que se han implementado.

